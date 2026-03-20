20/03/2026 10:47:15 +07:00

TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

(VTC News)

Ủy ban bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị của TP.HCM, lãnh đạo 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 42 ban bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM và lãnh đạo, ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu từ 208 người ứng cử.

Với đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu, TP.HCM sẽ có 4.228 đại biểu. Kết quả sẽ do Ủy ban bầu cử 168 xã, phường, đặc khu trong địa bàn thành phố công bố.

Đối với đại biểu Quốc hội, TP.HCM dự kiến có 38 đại biểu Quốc hội được bầu từ 64 người ứng cử. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3, TP.HCM có 9.426.585 cử tri tham gia bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số 9.515.654 cử tri toàn Thành phố.

Tất cả 168/168 xã phường, đặc khu của TP.HCM đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong vài ngày tới.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STTHọ và tênChức vụ
1Nguyễn Khoa Diệu AnPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
2Phạm Quỳnh Anh Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
3Nguyễn Khắc Quốc BảoGiảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP.HCM
4Cao Thanh BìnhTrưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM
5Nguyễn Thu CúcBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một
6Trần Văn CưỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM
7Đậu Đức CườngPhó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
8Nguyễn Anh CườngPhó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa
9Nguyễn Công DanhTrưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
10Nguyễn Thị DiễmPhó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc
11Nguyễn Văn DũngPhó Chủ tịch HĐND TP.HCM
12Võ Văn DũngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu
13Phan Khắc DuyBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm
14Nguyễn Thị Ngọc DuyênBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây
15Nguyễn Văn ĐạtPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Bình Thới
16Phan Tấn ĐạtChủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
17Trần Xuân ĐiềnBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông
18Nguyễn Văn ĐồngGiám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM
19Lê Minh ĐứcPhó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
20Ngô Minh ĐứcHiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
21Nguyễn Văn ĐứcBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp
22Trần Mạnh ĐứcPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
23Nguyễn Văn ĐượcChủ tịch UBND TP.HCM
24Lê Hoàng HàBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất
25Nguyễn Lộc HàPhó Chủ tịch UBND TP.HCM
26Lê Hoàng HảiBí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo
27Ngô Minh HảiPhó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM
28Nguyễn Hoàng HảiGiám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
29Phạm Ngọc HảiPhó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM
30Trần Thị Hồng HạnhPhó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM
31Trần Thị Minh HạnhBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa
32Nguyễn Trọng HàoBí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
33Nguyễn Thị Mỹ HằngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bến Cát
34Nguyễn Thị Nhật HằngPhó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
35Nguyễn Thị HiềnBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Phú
36Phạm Thị Thanh HiềnGiám đốc Sở Nội vụ TP.HCM
37Dương Trọng HiếuChủ nhiệm UBKT Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Thành ủy TP.HCM
38Lê Trương Hải HiếuBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Lạc
39Huỳnh Thị Quỳnh HoaPhó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM
40Phan Minh HoàngGiám đốc Bệnh viện Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp
41Huỳnh Ngọc Nữ Phương HồngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn
42Lê Thị Phương HồngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Phú
43Huỳnh Thanh HùngPhó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
44Hứa Quốc HưngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Củ Chi
45Luân Quốc HưngPhó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
46Phạm Thị Thanh HươngPhó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM
47Nguyễn Thị Thu HườngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng
48Nguyễn Thanh HưởngPhó Giám đốc Công an TP.HCM
49Phạm Trung KiênTổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM
50Phạm Trung KiênBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Nhơn
51Lê Thị Trúc LâmPhó Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận
52Trần Quang LâmGiám đốc Sở Xây dựng TP.HCM
53Trương Quốc LâmBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ
54Nguyễn Thị Ngọc LinhPhó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
55Nguyễn Hữu LợiPhó Chủ tịch UBND phường Bình Dương
56Cao Thanh LươngPhó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình
57Nguyễn Ngọc MaiPhó Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM
58Nguyễn Thị Thanh MaiPhó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM
59 Trần Quang Minh (Linh mục Martinô)Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang
60Lê Hồng MinhChủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG
61Võ Văn MinhPhó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM
62Nguyễn Hoài NamPhó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM
63Hàng Thị Thu NgaBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận
64Nguyễn Thị NgaPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
65Võ Hoàng NgânGiám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM
66Nguyễn Mai Chí NghĩaChuyên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM
67Nguyễn Thị Thảo NguyênPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
68Bùi Thanh NhânPhó Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP.HCM- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
69Dương Hồng NhânChủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
70Huỳnh Thanh NhânPhó Chủ tịch HĐND TP.HCM
71Nguyễn Thành NhânPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc
72Nguyễn Thị Tuyết NhungBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên
73Phạm Thị Cẩm NhungPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt
74Nguyễn Tấn PhátBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn
75Lê Quốc PhongPhó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
76Tăng Hữu PhongPhó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
77Huỳnh Thị PhúcPhó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM
78Phan Ngọc PhúcBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè
79Nguyễn Bạch Hoàng PhụngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú
80Triệu Đỗ Hồng PhướcBí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM
81Nguyễn Thị Mai PhươngPhó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh
82Trần Văn PhươngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân
83Nguyễn Trường Nhật PhượngPhó Chủ tịch HĐND TP.HCM
84Đỗ Thị Minh QuânBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới
85Thượng tọa Thích Thiện Quý (Huỳnh Văn Phương )Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM
86Mai Hữu QuyếtBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức
87Phạm Hồng SơnChánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM
88Phan Thành TânGiám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền
89Mai Hữu TínChủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
90Nguyễn Văn TuânPhó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM
91Lê Anh TuấnPhó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM
92Nguyễn Anh TuấnPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ
93Phạm Minh TuấnPhó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM
94Trần Văn TuấnTrưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
95Võ Anh TuấnChánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
96Vũ Ngọc TuấtBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh
97Hoàng TùngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Khánh
98Trần Thanh TùngBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng
99Huỳnh Đặng Hà TuyênChủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Tạo
100Văn Thị Bạch TuyếtPhó Bí thư Thành ủy TP.HCM
101Nguyễn Quốc TháiBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu
102Lê Thị Ngọc ThanhBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn
103Bùi Chí ThànhBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ
104Nguyễn Bá ThànhBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền
105Hoàng Vũ ThảnhQuyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
106Đỗ Vĩnh ThăngPhó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM
107Lê Đình ThắngChủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings
108Nguyễn Toàn ThắngGiám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM
109Lê Thị Mai ThiBí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp
110Nguyễn Văn ThọPhó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM
111Nguyễn Thị Thanh ThúyPhó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
112Trần Thị Diệu ThúyPhó Chủ tịch UBND TP.HCM
113Đào Thị My ThưPhó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội
114Trịnh Thị TrangPhó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM
115Nguyễn Trần Phượng TrânBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tam Bình
116Phạm Văn TriêmChủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM
117Trần Thành TrọngChủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai
118Nguyễn Thị Thanh TrúcỦy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM
119Trần Quốc TrungBí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng
120Nguyễn Ngọc VănPhó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM
121Ngô Phạm ViệtPhó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM
122Bùi Tá Hoàng VũGiám đốc Sở Công Thương TP.HCM
123Nguyễn Hoàng VũTổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP
124Nguyễn Thanh XuânPhó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM
125Nguyễn Thị Hải YếnPhó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM
