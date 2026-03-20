(VTC News) -

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị của TP.HCM, lãnh đạo 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 42 ban bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM và lãnh đạo, ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu từ 208 người ứng cử.

TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu, TP.HCM sẽ có 4.228 đại biểu. Kết quả sẽ do Ủy ban bầu cử 168 xã, phường, đặc khu trong địa bàn thành phố công bố.

Đối với đại biểu Quốc hội, TP.HCM dự kiến có 38 đại biểu Quốc hội được bầu từ 64 người ứng cử. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3, TP.HCM có 9.426.585 cử tri tham gia bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số 9.515.654 cử tri toàn Thành phố.

Tất cả 168/168 xã phường, đặc khu của TP.HCM đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong vài ngày tới.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Khoa Diệu An Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM 2 Phạm Quỳnh Anh Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM 3 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy Đại học Kinh tế TP.HCM 4 Cao Thanh Bình Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân TP.HCM 5 Nguyễn Thu Cúc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một 6 Trần Văn Cư Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM 7 Đậu Đức Cường Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM 8 Nguyễn Anh Cường Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa 9 Nguyễn Công Danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 10 Nguyễn Thị Diễm Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc 11 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 12 Võ Văn Dũng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu 13 Phan Khắc Duy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm 14 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây 15 Nguyễn Văn Đạt Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Bình Thới 16 Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 17 Trần Xuân Điền Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trị Đông 18 Nguyễn Văn Đồng Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM 19 Lê Minh Đức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM 20 Ngô Minh Đức Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 21 Nguyễn Văn Đức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp 22 Trần Mạnh Đức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 23 Nguyễn Văn Được Chủ tịch UBND TP.HCM 24 Lê Hoàng Hà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất 25 Nguyễn Lộc Hà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 26 Lê Hoàng Hải Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo 27 Ngô Minh Hải Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM 28 Nguyễn Hoàng Hải Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định 29 Phạm Ngọc Hải Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM 30 Trần Thị Hồng Hạnh Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM 31 Trần Thị Minh Hạnh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa 32 Nguyễn Trọng Hào Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 33 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bến Cát 34 Nguyễn Thị Nhật Hằng Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM 35 Nguyễn Thị Hiền Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Phú 36 Phạm Thị Thanh Hiền Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM 37 Dương Trọng Hiếu Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Thành ủy TP.HCM 38 Lê Trương Hải Hiếu Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Lạc 39 Huỳnh Thị Quỳnh Hoa Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM 40 Phan Minh Hoàng Giám đốc Bệnh viện Nghề nghiệp và phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh Nghề nghiệp 41 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn 42 Lê Thị Phương Hồng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Phú 43 Huỳnh Thanh Hùng Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 44 Hứa Quốc Hưng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Củ Chi 45 Luân Quốc Hưng Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 46 Phạm Thị Thanh Hương Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM 47 Nguyễn Thị Thu Hường Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng 48 Nguyễn Thanh Hưởng Phó Giám đốc Công an TP.HCM 49 Phạm Trung Kiên Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM 50 Phạm Trung Kiên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Nhơn 51 Lê Thị Trúc Lâm Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận 52 Trần Quang Lâm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM 53 Trương Quốc Lâm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ 54 Nguyễn Thị Ngọc Linh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM 55 Nguyễn Hữu Lợi Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương 56 Cao Thanh Lương Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 57 Nguyễn Ngọc Mai Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM 58 Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM 59 Trần Quang Minh (Linh mục Martinô) Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Đông Quang 60 Lê Hồng Minh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG 61 Võ Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP.HCM 62 Nguyễn Hoài Nam Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM 63 Hàng Thị Thu Nga Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận 64 Nguyễn Thị Nga Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM 65 Võ Hoàng Ngân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM 66 Nguyễn Mai Chí Nghĩa Chuyên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM 67 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM 68 Bùi Thanh Nhân Phó Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP.HCM- Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM 69 Dương Hồng Nhân Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 70 Huỳnh Thanh Nhân Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 71 Nguyễn Thành Nhân Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc 72 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên 73 Phạm Thị Cẩm Nhung Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt 74 Nguyễn Tấn Phát Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn 75 Lê Quốc Phong Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM 76 Tăng Hữu Phong Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM 77 Huỳnh Thị Phúc Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM 78 Phan Ngọc Phúc Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè 79 Nguyễn Bạch Hoàng Phụng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú 80 Triệu Đỗ Hồng Phước Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM 81 Nguyễn Thị Mai Phương Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Thạnh 82 Trần Văn Phương Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tân 83 Nguyễn Trường Nhật Phượng Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 84 Đỗ Thị Minh Quân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới 85 Thượng tọa Thích Thiện Quý (Huỳnh Văn Phương ) Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM 86 Mai Hữu Quyết Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức 87 Phạm Hồng Sơn Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM 88 Phan Thành Tân Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền 89 Mai Hữu Tín Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I 90 Nguyễn Văn Tuân Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM 91 Lê Anh Tuấn Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM 92 Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ 93 Phạm Minh Tuấn Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM 94 Trần Văn Tuấn Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM 95 Võ Anh Tuấn Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM 96 Vũ Ngọc Tuất Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh 97 Hoàng Tùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường An Khánh 98 Trần Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng 99 Huỳnh Đặng Hà Tuyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Tạo 100 Văn Thị Bạch Tuyết Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM 101 Nguyễn Quốc Thái Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu 102 Lê Thị Ngọc Thanh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn 103 Bùi Chí Thành Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ 104 Nguyễn Bá Thành Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bảy Hiền 105 Hoàng Vũ Thảnh Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM 106 Đỗ Vĩnh Thăng Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM 107 Lê Đình Thắng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DICERA Holdings 108 Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM 109 Lê Thị Mai Thi Bí thư Đảng ủy phường Tân Đông Hiệp 110 Nguyễn Văn Thọ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM 111 Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM 112 Trần Thị Diệu Thúy Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 113 Đào Thị My Thư Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội 114 Trịnh Thị Trang Phó Trưởng phòng Công tác HĐND - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM 115 Nguyễn Trần Phượng Trân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tam Bình 116 Phạm Văn Triêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM 117 Trần Thành Trọng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai 118 Nguyễn Thị Thanh Trúc Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM 119 Trần Quốc Trung Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng 120 Nguyễn Ngọc Văn Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM 121 Ngô Phạm Việt Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM 122 Bùi Tá Hoàng Vũ Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM 123 Nguyễn Hoàng Vũ Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP 124 Nguyễn Thanh Xuân Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM 125 Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM