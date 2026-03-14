HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua VNPT trên toàn quốc

Ngày 14/3/2026 - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chính thức triển khai dịch vụ đại lý thanh toán - mô hình ngân hàng đại lý tại hệ thống gần 900 điểm giao dịch của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trên cả nước, góp phần đưa các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân.

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua thông qua các điểm giao dịch VNPT trên toàn quốc.

Chương trình được triển khai theo Thỏa thuận hợp tác giữa HDBank và Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) - chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - đơn vị được VNPT giao nhiệm vụ triển khai dịch vụ đại lý thanh toán trong hệ thống điểm giao dịch trên toàn quốc.

Thông qua dịch vụ đại lý thanh toán - mô hình ngân hàng đại lý, người dân có thể thực hiện nhiều dịch vụ ngân hàng của HDBank ngay tại các điểm giao dịch của VNPT như: tìm hiểu mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ, nộp - rút tiền mặt, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền và các dịch vụ ngân hàng khác theo quy định tại Thông tư 07/2024 của Ngân hàng Nhà nước.

Mô hình này tiếp tục cụ thể hóa chiến lược mở rộng các kênh tiếp cận dịch vụ tài chính của HDBank, qua đó góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và nâng cao khả năng phục vụ người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ Đại lý thanh toán tại điểm giao dịch VNPT sẽ nhận những phần quà tiện dụng từ HDBank.

Trước đó, HDBank cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tài chính số và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng đã hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an để tích hợp định danh điện tử VNeID vào ứng dụng HDBank, cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, an toàn và không cần giấy tờ.

Sự kết hợp triển khai dịch vụ đại lý thanh toán của HDBank - một ngân hàng số hiện đại - tại hệ thống điểm giao dịch trực tiếp của VNPT cũng mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên trong việc phát triển các giải pháp tài chính - công nghệ số, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Về VNPT-Media: VNPT-Media- thành viên của Tập đoàn VNPT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển kinh doanh, dịch vụ truyền hình, dịch vụ truyền thông đa phương tiện, dịch vụ giá trị gia tăng và công nghệ thông tin. VNPT-Media cũng là đơn vị được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ phát triển dịch vụ trong lĩnh vực tài chính số - một trong bốn trụ cột phát triển của Tập đoàn VNPT. Với sứ mệnh đổi mới sáng tạo, mang đến các sản phẩm giá trị chất lượng cao, VNPT-Media không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng và tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán số. Về HDBank: HDBank là ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong đẩy mạnh số hóa, tài chính toàn diện và phát triển bền vững. Với mạng lưới phủ khắp toàn quốc cùng ngân hàng số hiện đại, HDBank hiện đang phục vụ hơn 20 triệu khách hàng thông qua danh mục sản phẩm- dịch vụ phong phú, hiện đại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, lan tỏa các giá trị nhân văn. Đồng thời, ngân hàng không ngừng nâng cao năng lực số, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam năng động trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu.