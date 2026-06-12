Haplast và 1.000 cây xanh: Khởi đầu cho hành trình kiến tạo tương lai xanh

(VTC News) -

Từ vườn quốc gia Tà Đùng đến Net Zero: Hành trình của những cánh rừng xanh

Vườn quốc gia Tà Đùng (Đắk Nông), một trong những khu vực rừng quan trọng của Tây Nguyên, được ví như “lá phổi xanh” đang giữ vai trò điều hòa hệ sinh thái và cân bằng khí hậu khu vực. 1.000 cây xanh được trồng dự kiến sẽ hấp thụ khoảng 20 - 30 tấn CO₂ mỗi năm.

Chương trình Vườn rừng tại Vườn Quốc gia Tà Đùng không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái mà còn hưởng ứng Nghị định 06/2022/NĐ-CP và góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

1 tấn hàng được bán ra, HAPLAST sẽ thay bạn trồng 1 cây xanh

HAPLAST đồng hành cùng hoạt động trồng rừng và giảm phát thải Carbon.

Trong năm 2026, HAPLAST đặt mục tiêu trồng 30.000 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần hấp thụ khoảng 600–900 tấn CO₂ trong tương lai và lan tỏa thông điệp “Reduce Carbon Footprints – Restore Green Forests” (Giảm phát thải carbon – Chung tay phục hồi rừng xanh).

HAPLAST cam kết với mỗi tấn sản phẩm được bán ra, doanh nghiệp sẽ thay khách hàng trồng thêm một cây xanh tại các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Thông qua sáng kiến này, mỗi đơn hàng không chỉ tạo ra giá trị kinh doanh mà còn góp phần phục hồi hệ sinh thái, gia tăng diện tích rừng và giảm dấu chân carbon.

ESG không chỉ là cam kết: HAPLAST hiện thực hóa mục tiêu ESG như thế nào?

Bên cạnh các hoạt động trồng rừng và bảo vệ môi trường, HAPLAST đang từng bước hiện thực hóa chiến lược ESG thông qua đổi mới sản phẩm và phát triển các giải pháp bao bì thân thiện với môi trường.

HAPBIO - Giải pháp bao bì xanh bền vững.

Với gần 20 năm phát triển, hệ thống 3 nhà máy hiện đại, công suất lên tới 54.000 tấn mỗi năm cùng mạng lưới xuất khẩu tới hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, HAPLAST xác định tăng trưởng kinh doanh phải song hành với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Một trong những dấu ấn nổi bật của chiến lược này là sự ra đời của HAPBIO – thương hiệu chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp bao bì compostable. Các sản phẩm HAPBIO được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái tạo như tinh bột ngô, tinh bột sắn, bã mía và các vật liệu sinh học khác, đạt nhiều chứng chỉ quốc tế như: ISO 9001:2015, TÜV, BPI, BSCI , GRS , RCS…

Danh mục sản phẩm HAPBIO bao gồm:

Túi rác phân hủy sinh học

Túi đựng chất thải thú cưng phân hủy sinh học

Hộp đựng thực phẩm từ bã mía

Bà Phạm Thị Hải Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HAPLAST.

Khẳng định về cam kết sản xuất bền vững, bà Phạm Thị Hải Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HAPLAST - chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ sản xuất bao bì, chúng tôi hướng tới kiến tạo tương lai xanh.

Mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động CSR đều hướng đến mục tiêu ESG: Môi trường, Xã hội và Quản trị. Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp phát triển bền vững là doanh nghiệp biết tạo ra giá trị không chỉ cho khách hàng mà còn cho cộng đồng và thế hệ tương lai.”

Đối với HAPLAST, ESG không chỉ dừng lại ở các hoạt động cộng đồng hay trách nhiệm xã hội, mà đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp, từ việc đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển các dòng sản phẩm bền vững, đến các chương trình phục hồi rừng và giảm phát thải carbon…

Đồng hành cùng HAPLAST vì một hành tinh xanh hơn

1.000 cây xanh hôm nay không chỉ là những mầm cây được gieo xuống đất, mà còn là những cam kết được gieo vào tương lai.

Từ Vườn quốc gia Tà Đùng đến các khu bảo tồn thiên nhiên trên khắp Việt Nam, HAPLAST đang từng bước hiện thực hóa chiến lược ESG bằng những hành động cụ thể: trồng rừng, phát triển bao bì bền vững, giảm phát thải carbon và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Với thông điệp "Reduce Carbon Footprints – Restore Green Forests", HAPLAST mong muốn kết nối khách hàng, đối tác và cộng đồng cùng tham gia vào hành trình kiến tạo một tương lai xanh hơn, nơi mỗi sản phẩm được lựa chọn không chỉ tạo ra giá trị kinh doanh mà còn góp phần phục hồi những cánh rừng và bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Mỗi tấn hàng được bán ra – HAPLAST sẽ thay bạn trồng một cây xanh!

Hãy cùng HAPLAST hành động hôm nay vì một tương lai xanh, bền vững và thịnh vượng hơn!