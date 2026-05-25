Hành trình của chàng trai Việt nhận giải thủ lĩnh trẻ của Đại học Cambridge

(VTC News) -

Sinh năm 1994 tại TP Hải Phòng, Phạm Trung Linh không đi lên bằng những bước nhảy may mắn. Hành trang lớn nhất của anh là tinh thần ham học và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, Linh thi đỗ khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh kể, động lực học tập đến từ chính gia đình có truyền thống hiếu học và hình ảnh người anh trai thi đỗ Học viện An ninh với số điểm cao, trở thành niềm tự hào của cả xóm nhỏ.

Giám đốc điều hành Cambridge MBA trao giải thưởng Leadership Award cho Phạm Trung Linh.

Bước vào giảng đường đại học, Linh nhanh chóng nhận ra mình phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh trong môi trường toàn những sinh viên xuất sắc. Những năm tháng ấy hình thành ở anh thói quen tự học và tư duy không ngừng hoàn thiện bản thân.

Từ năm cuối đại học, Linh thực tập và làm việc tại các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big4 ở Việt Nam, sau đó là BDO (top 5 thế giới) ở Malaysia. Trong khi nhiều người xem đó là đích đến nghề nghiệp đáng mơ ước, anh lại coi đây mới chỉ là bước khởi đầu.

"Muốn chinh phục những mục tiêu lớn hơn, điều quan trọng nhất là phải học thật tốt tiếng Anh, tích lũy kiến thức chuyên môn và đặc biệt là khả năng tự học", Phạm Trung Linh bộc bạch.

Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Môi trường quốc tế giàu áp lực giúp chàng trai Việt từng bước tích lũy kinh nghiệm trong các dự án điều tra gian lận doanh nghiệp, chuyển đổi số, tư vấn vận hành và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp.

Có thời điểm, Phạm Trung Linh giữ vị trí giám đốc mảng mua bán - sáp nhập và chuyển đổi số doanh nghiệp tại BDO - một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Sự nghiệp rộng mở cùng mức thu nhập cao, nhưng anh tiếp tục đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: dừng công việc ổn định để theo học MBA tại Cambridge vào năm 2021.

Đó là lựa chọn nhiều đánh đổi. Linh tự đầu tư khoảng 2 tỷ đồng cho chương trình MBA với mong muốn bước vào quỹ đạo phát triển mới và tiếp cận môi trường học thuật hàng đầu thế giới.

Tại Cambridge, anh được trao Leadership Award - giải thưởng dành cho học viên có đóng góp nổi bật cho cộng đồng sinh viên và nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, Phạm Trung Linh là người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng này từ Cambridge.

Với Linh, học tập chưa bao giờ dừng lại ở tấm bằng hay thành tích cá nhân. Sau khi hoàn thành MBA, anh tiếp tục làm việc trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, tài chính đầu tư và công nghệ, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho giáo dục.

Anh tham gia thành lập Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Anh, đồng thời tích cực mentoring cho học sinh Việt Nam muốn tiếp cận các trường đại học hàng đầu như Harvard, Stanford hay Oxford.

Một trong những dấu ấn đặc biệt là hành trình đồng hành cùng Đồng Thị Hải Yến - nữ sinh khiếm thị trúng tuyển nhiều đại học danh tiếng thế giới và giành học bổng toàn phần từ Yale và Oxford. Không chỉ hỗ trợ chiến lược ứng tuyển, Linh còn tư vấn cho các dự án cộng đồng và tạo việc làm dành cho người khiếm thị do Yến triển khai.

Song song với công việc chuyên môn, anh tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh vùng cao tiếp cận thiết bị học tập, học bổng, tiếng Anh và giáo dục STEM. Hiện Linh đồng hành cùng Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM Việt Nam trong các chương trình đưa khoa học công nghệ, Robotics và tư duy đổi mới sáng tạo đến học sinh vùng sâu, vùng xa.

Phạm Trung Linh giới thiệu với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về đề án, chiến lược phát triển giáo dục STEM trên toàn quốc, hộ trợ cho các em vùng sâu vùng xa.

Mới đây, ngày 14/5, trong khuôn khổ buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, Phạm Trung Linh đại diện Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM Việt Nam giới thiệu đề án, chiến lược phát triển giáo dục STEM trên toàn quốc, hỗ trợ cho các em vùng sâu vùng xa.

Với chàng trai sinh năm 1994 quê Hải Phòng, thành công không chỉ nằm ở giải thưởng quốc tế hay vị trí nghề nghiệp, mà ở việc có thể mở thêm cơ hội để người trẻ Việt Nam bước ra thế giới bằng tri thức.