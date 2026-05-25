Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên thay đổi thế nào sau hơn một năm đương nhiệm?

Tháng 9/2024, Võ Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu khi mới 19 tuổi. Thời điểm này, cô nhận được chú ý khi sở hữu chiều cao nổi bật cùng vẻ đẹp dịu dàng.

Sau đăng quang, nàng hậu liên tục tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại nhiều địa phương. Cô xuất hiện trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng và các sự kiện giao lưu nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới giới trẻ.

Đầu năm 2025, Võ Cao Kỳ Duyên trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia). Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng, cuộc thi quốc tế được xem là trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn về tư duy và bản lĩnh.

Thời gian qua, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên chọn xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tích cực. Cô vẫn duy trì việc học song song với các hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kỳ Duyên vẫn tập trung cho việc học Tiếng Anh, catwalk, MC, rèn luyện vóc dáng… để hoàn thiện bản thân. Cô cũng đang theo học thêm ngành Quản trị Kinh doanh tại TP.HCM. Người đẹp cũng úp mở về những kế hoạch mới liên quan đến hành trình nhan sắc trong thời gian tới, tuy nhiên cô muốn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi công bố.

Chia sẻ tại đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cho biết hành trình vừa qua giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều cả về kỹ năng lẫn suy nghĩ.

"Hơn 1 năm nhiệm kỳ là hành trình rất đặc biệt với tôi. Từ những chuyến đi đến khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ nhiều con người và trải nghiệm mới, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ trong công việc mà cả trong suy nghĩ và cảm xúc. Tôi luôn tự hào vì đã có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Supranational và mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, cô nói.

Nàng hậu tâm sự thêm rằng trong hành trình vừa qua, gia đình là điểm tựa vững chắc của cô. Chính điều đó cho Kỳ Duyên thêm động lực để cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày.

"Chiếc vương miện được trao lại, nhưng những giá trị và tình cảm mà nhiệm kỳ này mang đến sẽ mãi ở lại trong tim tôi. Hành trình mới sẽ lại bắt đầu và tôi sẽ tiếp tục cố gắng để lan tỏa những điều tích cực nhất", nàng hậu chia sẻ.