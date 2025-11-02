Xót lòng người mẹ ở Quảng Trị lần lượt mất 3 con vì đuối nước

Chiều 2/11, chính quyền xã Quảng Trạch (Quảng Trị) cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi ở thôn Hướng Phương.

Lúc 14h30 ngày 31/10, cháu Mai Cao Ngọc Hà (10 tuổi, ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) cùng 2 bạn nhỏ trong thôn chở nhau bằng xe đạp điện đi qua đoạn đường giữa cánh đồng phía sau làng.

Khi ấy, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết cuốn trôi xe. 2 cháu bám được vào cây cối và hàng rào ven đường, sau đó được người dân cứu giúp và đưa vào bờ an toàn, còn cháu Hà thì mất tích. Sau gần 6 giờ đồng hồ, thi thể cháu Hà được tìm thấy cách nơi gặp nạn chừng 200m.

Chị Cao Thị Ngọc Thơm mất 3 đứa con vì tai nạn đuối nước

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Hướng Phương, chị Cao Thị Ngọc Thơm (40 tuổi), mẹ của cháu Hà, đau xót vì nỗi đau mất con. Trong hơn 10 năm, chị Thơm lần lượt mất 3 đứa con bởi vì đuối nước.

Năm 2014, con trai đầu của chị mới 5 tuổi đã tử vong do đuối nước ở khu vực chỉ cách nhà vài chục mét.

Hai năm sau, đứa con trai thứ hai, 8 tuổi cũng mất đi cũng cùng một tai nạn thương tâm là đuối nước. Giữa những mất mát liên tiếp, chị Thơm chỉ còn biết bấu víu vào con gái út là bé Hà.

Thế nhưng giờ đây, niềm an ủi cuối cùng cũng không còn khi cháu Mai Cao Ngọc Hà bị nước lũ cuốn trôi. Khi tai họa ập đến, chị Thơm đang làm công nhân tại TP.HCM. Nhận tin con gái bị nước cuốn, chị gục ngã, rồi vội vã bắt chuyến bay đêm về quê.

Công an xã Quảng Trạch cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm cháu nhỏ bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch, các đoàn thể và người dân trong vùng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình chị Thơm.

UBND xã Quảng Trạch đã hỗ trợ 10 triệu đồng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm gần xa cũng động viên, hỗ trợ gia đình chị Thơm trước những mất mát do mưa lũ gây ra.