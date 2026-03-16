Tắm sông cùng bạn, học sinh lớp 3 ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm

Chiều 16/3, lãnh đạo xã Cư Pui cho biết, trên địa bàn thôn Ea Khiêm xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, sau khi tan học, nhóm 5 học sinh gồm Lò Văn P. (SN 2017), Hầu Văn Đức (SN 2017), Lý Mé Minh (SN 2017, cùng học lớp 3D), Lý Mí Tành (SN 2017, lớp 3C) và Lý Mí Thánh (SN 2015, lớp 5C), đều là học sinh Trường Tiểu học Cẩm Phong (điểm trường thôn Ea Khiêm), rủ nhau ra khu vực sông gần thôn để tắm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong lúc tắm, em Lý Mí Tành di chuyển ra khu vực nước sâu hơn. Thấy vậy, em Lò Văn P. cũng đi theo. Tành đã yêu cầu P. quay lại chỗ nước nông nhưng P. không nghe.

Một lúc sau, Tành phát hiện P. có dấu hiệu đuối nước nên quay lại kéo bạn nhưng không được. Tành liền gọi các bạn còn lại đang tắm ở phía dưới lên hỗ trợ. Tuy nhiên, khi các em quay lại cách vị trí P. khoảng 2m thì P. đã chìm xuống nước.

Đến buổi học chiều, các em kể lại sự việc cho nhà trường. Giáo viên cùng Ban tự quản thôn đến khu vực các em tắm và phát hiện quần áo, cặp sách cùng dép của P. trên bờ.

Sau đó, mọi người tổ chức lặn tìm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong. Theo đó, khoảng 10h ngày 28/12, 3 cháu bé gồm: Vy Văn T. (SN 2018), Lý Văn N. (SN 2017), Lý Văn H. (SN 2018, em trai của cháu N.) và 2 cháu nhỏ khác cùng trú tại thôn 12, xã Ea Kly rủ nhau đến tắm tại hồ nước phục vụ tưới cà phê của gia đình ông Vy Văn Nhiệm (SN 1958) cùng thôn.

Trong lúc tắm, các cháu T., N. và H. xuống hồ, còn hai cháu nhỏ khác đứng trên bờ. Đến khoảng 10h30, ba cháu không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, hai cháu trên bờ chạy về nhà gọi bà Lý Thị Ẹt, cách hồ khoảng 100 m. Nhận tin, bà Ẹt cùng một số người dân gần đó nhanh chóng chạy ra ứng cứu, tuy nhiên cả ba cháu đều đã tử vong.