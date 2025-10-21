Bắt nhóm đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi liên tỉnh

(VTC News) -

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giam 8 bị can gồm: Trần Thị Phương (SN 1984), Nguyễn Văn Quốc (SN 1992), Huỳnh Văn Kiệm (SN 1992), Võ Bá Ý (SN 1995), Ngô Bảo Hưng (SN 1996), Trần Trọng Đại (SN 1985, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Mỹ Nương (SN 1997, trú tại tỉnh Gia Lai) và Châu Kim Trúc (SN 1986, trú tại TP.HCM) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Nhóm đối tượng mua bán người đang làm việc với Công an (Ảnh: CACC)

Theo công an, lợi dụng việc tuyển nhân viên vào làm phục vụ tại các quán karaoke, bar, pub… nhóm người này đã dụ dỗ 3 thiếu nữ (trong đó có một người dưới 16 tuổi và 2 người dưới 14 tuổi) đến làm phục trong các quán trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi các nạn nhân không chịu tiếp khách hoặc không mang lại lợi nhuận, nhóm người này đã mua bán, trao đổi các nạn nhân đến các cơ sở karaoke ở Đắk Lắk, Gia Lai và TP.HCM, với giá từ 20 đến 30 triệu đồng/người.

Qua điều tra, nhóm mua bán người sử dụng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, hoạt động chủ yếu trên không gian mạng. Chúng đăng tải thông tin tuyển dụng hấp dẫn trên các trang mạng xã hội hoặc website giả mạo, hứa hẹn việc làm “nhẹ nhàng, lương cao”, tạo dựng công ty, tổ chức “ma” để lấy lòng tin của người xin việc, đặc biệt nhắm đến các em gái tuổi vị thành niên thiếu kinh nghiệm sống, thiếu sự quản lý của gia đình và nhà trường.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, chúng thường cho vay tiền hoặc hỗ trợ tài chính ban đầu, rồi ép buộc làm việc để “trả nợ”, sử dụng thủ đoạn kiểm soát tài chính, cô lập nạn nhân khỏi gia đình, bạn bè. Trường hợp nạn nhân chống cự, bọn chúng sẽ đe dọa, hành hung hoặc giam giữ tại khu vực biệt lập, không cho liên lạc với bên ngoài. Nhóm tội phạm lợi dụng Internet và các tài khoản “ảo” để hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý của lực lượng chức năng.