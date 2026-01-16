Triệt phá 'đường dây' mua bán người sang Campuchia, bắt giữ đối tượng chủ mưu

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) triệt phá đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia, bán vào các công ty lừa đảo trực tuyến tại khu vực Osmach, tỉnh Oddar Meanchey. Đồng thời, khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng liên quan cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Đường Mạnh bị xác định là chủ mưu, trực tiếp tổ chức, môi giới, lôi kéo công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ảnh: TTXVN

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý biên giới và trao đổi thông tin nghiệp vụ với các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số đường dây, đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân, đặc biệt là thanh niên, lao động tự do, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Thực chất, sau khi xuất cảnh trái phép, nạn nhân bị khống chế, ép buộc làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến, bị quản lý nghiêm ngặt, bị đánh đập, phạt tiền, cưỡng bức lao động, thậm chí bị mua đi bán lại.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu, chứng cứ ban đầu và đánh giá mức độ nguy hiểm của tội phạm, cuối năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thống nhất xác lập chuyên án triệt phá đường dây mua bán người. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Đường Mạnh (28 tuổi, trú phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Nguyễn Đường Mạnh trực tiếp tổ chức, môi giới, lôi kéo công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sau đó bán cho các công ty lừa đảo trực tuyến tại khu vực Osmach, tỉnh Oddar Meanchey. Đối tượng hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, liên kết với các “đầu mối” phía Campuchia, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Triển khai kế hoạch phá án, trong hai ngày 19 - 20/12/2025, các đội nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại khu vực trọng điểm trên tuyến biên giới. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 13 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua các đoạn biên giới do các Đồn Biên phòng Đăk Dang, Tuy Đức và Đăk Tiên quản lý.

Ban chuyên án khẩn trương sàng lọc, xác minh, phân loại đối tượng làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời xác định các nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đối với Nguyễn Đường Mạnh, trên cơ sở củng cố chứng cứ từ lời khai của các nạn nhân và tài liệu thu thập được, Ban chuyên án tổ chức đấu tranh, khai thác và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Đăk Dang hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người” (theo quy định tại Điều 150, Bộ luật Hình sự), đồng thời bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.