Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong lĩnh 20 năm tù

(VTC News) -

Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội tuyên án 55 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

HĐXX tuyên phạt cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù. Hai Cục phó Nguyễn Hùng Long bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, và Đỗ Hữu Tuấn lãnh 7 năm tù.

Mức án tòa tuyên với nhóm lãnh đạo cấp phòng của cục gồm: Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) 9 năm tù; Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng) 7 năm tù; Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) 7 năm tù.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong tại toà.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, nhóm lãnh đạo, chuyên viên của cục đã gây khó dễ, "ngâm" hồ sơ của các doanh nghiệp.

Sau khi trao đổi với các đơn vị, ông Phong ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm. Mỗi hồ sơ từ 5 - 10 triệu đồng.

Đồng thời, ông Phong cũng thống nhất cơ chế "ăn chia" số tiền nhận hối lộ. Cụ thể, Cục trưởng được chia khoảng 2,5 - 3 triệu đồng đối với một hồ sơ do trung tâm thẩm xét. Đối với mỗi hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm hoặc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, ông Phong sẽ được ăn chia từ 1 - 2 triệu đồng.

Trường hợp Phó Cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì sẽ nhận 1,5 - 2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong được nhận 1 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ, kết luận nêu.

Các lãnh đạo cấp phó trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm được chia từ 500.000 - 1 triệu đồng/hồ sơ. Các chuyên viên được chia từ 300.000 - 1 triệu đồng mỗi hồ sơ tùy giai đoạn thẩm xét.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga tại toà.

Cơ quan tố tụng cáo buộc trong 6 năm từ 2018-2024, 31 chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã trực tiếp nhận tổng số tiền 93,7 tỷ đồng của các cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm. Trong đó ông Phong hưởng lợi hơn 43 tỷ đồng.

Ông Phong còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm với việc lãnh đạo, cán bộ của cục nhận hơn 1 tỷ đồng trong hoạt động cấp giấy GMP, thẩm định nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediUSA).

Ở mảng xác nhận cấp giấy nội dung quảng cáo sản phẩm, người tiền nhiệm của ông Phong là bà Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm), bị cáo buộc đã yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký.

Nữ cựu Cục trưởng phải chịu trách nhiệm tổng số tiền hơn 12 tỷ cấp dưới nhận hối lộ, bà hưởng lợi 8 tỷ.

Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, hành vi của nhóm bị cáo làm méo mó công tác quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe cộng đồng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, khi đề nghị án, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ với các bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hoặc toàn bộ hậu quả, gia đình có công cách mạng, từng tham gia đóng góp công tác xã hội. Trong đó, các bị cáo là Cục trưởng, Cục phó từng có nhiều giấy khen, bằng khen, thành tích trong công tác.

Theo Viện Kiểm sát, mức đề nghị có sự phân hóa khi cần xử lý nghiêm khắc với bị cáo chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi số tiền lớn, đồng thời với các bị cáo phạm tội với vai trò thứ yếu, hưởng lợi ít. Do đó, các bị cáo là cấp dưới đều có mức án thấp hơn. Một số bị cáo được đề nghị cho hưởng án treo.