Nhạc sĩ Trần Tiến 2 lần rơi 'cửa tử', 8 lần nhập viện và nguyện ước cuối đời

Chia sẻ với VietNamNet, Trần Tiến nói ông là người “ham sống, sợ chết”. Mỗi đêm trước khi ngủ, ông luôn lạy Trời Phật phù hộ qua được bệnh tật, có thể sống thọ thêm vài năm cùng vợ và các con cháu.

Nhạc sĩ Trần Tiến sau 5 năm điều trị ung thư.

2 lần rơi "cửa tử", 8 lần nhập viện vẫn sống nhờ yêu đời

Trong cuộc đời Trần Tiến có 2 lần rơi vào “cửa tử”. Lần đầu tiên là thời đi lính ở Trường Sơn, ông bị địch ném xuống hố chôn. Nhạc sĩ sau đó tự bò dậy rồi lê lết ngày đêm trong rừng rậm, tìm đường trở về với đồng đội.

Lần thứ 2, cũng là lần gần nhất - ông phát hiện mắc ung thư vòm họng giai đoạn 4 năm 2020. Trần Tiến động viên bản thân kiên cường chống chọi, trải qua 30 tia xạ trị để được sống tiếp.

2 lần đối diện sinh tử, 8 lần nhập viện tưởng không thể cứu lại may mắn được các bác sĩ tích cực cứu chữa, Trần Tiến nói ông vẫn được Trời cho ở lại có lẽ vì quá yêu thương cuộc đời.

Vẫn phong cách trò chuyện hóm hỉnh, Trần Tiến kể ông tha thiết, say mê với cuộc sống, yêu vợ con, yêu vườn hoa trước cửa nhà, yêu biển…

Ông quan niệm con người ta sống trên đời phải yêu tất cả người, cảnh vật mình đã gặp. Như thế cuộc sống mới có giá trị, nếu không sẽ rất vô vị.

"Gã du ca của nhạc Việt" tuổi 78 vẫn miệt mài với âm nhạc, sân khấu.

“Tôi năm nay 78 tuổi rồi, các em có thấy ai tuổi này vẫn khập khiễng lên sân khấu hát hò không? Tôi tập luyện mỗi ngày 2 tiếng, vừa chạy bộ, thiền. Tập tất tần tật các thứ có thể trên đời để tự cứu mình, để được sống, vì cuộc đời đẹp đến thế kia mà”, ông chia sẻ.

Mỗi ngày, Trần Tiến đều dậy rất sớm để ngồi thiền, sau đó ăn sáng rồi ngồi ngay vào cây đàn piano tập nhạc, sáng tác đến trưa. Buổi chiều, ông dành thời gian thể thao, chăm vườn cây và chơi đùa bên cháu ngoại.

Bạo bệnh khiến Trần Tiến thay đổi nhiều. Ngày trước, ông nóng tính, bốc đồng còn hiện tại tâm tính nhạc sĩ dễ chịu, tĩnh tại và nhìn cuộc đời bao dung hơn.

Nhạc sĩ hạn chế tối đa rượu, thuốc lá - 2 thứ mà ông vẫn hay gọi vui là “có chết cũng chẳng bỏ được”, ăn uống kiêng khem theo chế độ dưới sự giám sát của “cảnh sát trưởng” là bà xã - nhà giáo Trần Thị Bích Ngà.

Nguyện ước cuối đời và tài sản quý báu nhất của Trần Tiến

Trần Tiến nói cuộc đời, sự nghiệp viên mãn nên không mong cầu điều gì. Nhạc sĩ chỉ có duy nhất ước nguyện là phát hành 1 quyển sách nhạc gồm 70 ca khúc chưa công bố. Sau đó, ông sẽ đăng tải toàn bộ các ca khúc này trên một kênh nhạc online để gửi đến khán giả.

“Kênh này nếu ai nhớ tới Trần Tiến có thể vào tìm nghe. Tôi rồi cũng đi thôi, chả lẽ lại mang các bài hát ấy xuống hát cho giun dế nghe à?”, ông tếu táo.

Đối diện tuổi già, cái chết nhưng Trần Tiến không để tâm. Ông chẳng quan trọng chuyện kết thúc, càng xem nhẹ cái gọi là chặng cuối của cuộc đời.

Nhạc sĩ rất sợ bị hỏi việc tổng kết cuộc đời bởi trước nay chỉ sống cho hiện tại, không nghĩ ngợi về quá khứ và lo lắng cho tương lai. Vì thế, ông không căn dặn hay trăng trối điều gì với vợ con, kể cả khi nằm trên giường bệnh.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.

Vừa chia sẻ, Trần Tiến say sưa ngân nga “Cứ thế mà sống tiếp thôi/Thời gian như cánh chim trời/Vụt bay không chờ đợi ai/Cứ thế mà sống tiếp thôi…” (ca khúc Cứ thế mà sống do ông sáng tác gần đây).

Trong chuỗi các ca khúc, ông yêu thích bài hát này vì như tìm thấy bản thân trong đó, xem đây như một lời an ủi, động viên tuổi già.

Tài sản lớn nhất của Trần Tiến ngoài các ca khúc, chính là vợ và các con. Ông và bà xã có 2 người con gái, đã lập gia đình. Cô con gái lớn 50 tuổi, hiện định cư nước ngoài, còn cô út cách đây 1 tháng đã cùng gia đình nhỏ dọn về Vũng Tàu để được gần cha mẹ.

Nhạc sĩ Trần Tiến và bà xã - nhà giáo Trần Thị Bích Ngà.

52 năm từ ngày kết hôn, ông và bà xã đồng hành, sớm tối có nhau. Cả 2 vốn trái ngược về tính cách, Trần Tiến lãng du, bay bổng và ngẫu hứng, còn bà Bích Ngà là giáo viên nên đề cao tính kỷ luật, nghiêm khắc.

Trần Tiến vẫn hay nhận là “học sinh cá biệt” của vợ. Vài khoảnh khắc căng thẳng trong đời sống, ông hay dùng sự tếu táo bông đùa khiến bà xã phải lắc đầu chào thua.

Dẫu vậy, chính sự khác biệt ấy lại giúp hôn nhân cả 2 bền chặt. Họ vẫn giữ thói quen xưng hô "anh - em" ngọt ngào, cư xử chân thành, yêu thương hệt như ngày trẻ.

Có mặt tại sự kiện, bà Bích Ngà kể với VietNamNet yêu chồng vì cái tâm của ông đối với gia đình. Trần Tiến là người con hiếu thảo với mẹ, yêu thương các anh chị em và trọn trách nhiệm làm chồng, cha với vợ con.

Vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến đàn - hát mỗi ngày trong ngôi nhà có view biển ở Vũng Tàu.

Bà và ông xã gìn giữ sự thủy chung, sắt son cho tổ ấm hơn nửa thế kỷ qua thế nào?, bà Ngà nói cả 2 giờ là tình cảm già, không còn sự lãng mạn của tuổi trẻ song đổi lại là sự chăm sóc, nương tựa nhau.

Thay vì áp đặt, bà Ngà để chồng tự do sáng tạo, thoải mái với thú vui riêng. Gần đây, Trần Tiến uống thêm chút rượu hay hút điếu thuốc, bà không ngăn cản, vì nghĩ ở tuổi này nên để ông thích làm gì thì làm. Bà nói có khi như thế chồng lại khỏe mạnh, sống lâu hơn.

Không gian sống tuổi xế chiều của nhạc sĩ "Mẹ tôi".

Hai vợ chồng Trần Tiến nhiều năm qua sống ở Vũng Tàu. Khí hậu vùng biển trong lành, mát mẻ lại tốt cho sức khỏe của ông. Vợ chồng nhạc sĩ tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, bình yên trong căn nhà màu trắng. Họ cùng dạo biển, cuối tuần hay đến thăm các tịnh xá, thiền viện.

"Là vợ, tôi chỉ mong ông ấy bình an, khỏe mạnh, vui với gia đình và khán giả. Tôi tin đó còn là nguyện ước của anh Tiến những ngày còn lại với cuộc đời", bà Ngà nói.

Sau thành công của live concert "Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt" tổ chức tháng 5/2023, Trần Tiến tiếp tục tham gia chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", tôn vinh ông cùng các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Đêm nhạc diễn ra ngày 28/12 tại Hà Nội có ca sĩ Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Tuấn Anh và hai giọng ca trẻ Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy... làm khách mời biểu diễn.