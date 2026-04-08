Nới khung dạy thêm trong trường: Học sinh có thể học quá 2 tiết mỗi môn/ tuần

Ngày 8/4, Bộ GD&ĐT công bố Thông tư 19 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29) về quản lý dạy thêm, học thêm. Thông tư 19 không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên. Mục tiêu trọng tâm của Thông tư là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục với mọi đối tượng liên quan.

Điểm đáng chú ý là các trường được phép đề nghị “nới khung” thời lượng dạy thêm nếu học sinh có nhu cầu học vượt quá mức quy định.

Theo quy định hiện hành, thời lượng dạy thêm tối đa trong trường là 2 tiết mỗi tuần cho mỗi môn học, áp dụng với ba nhóm học sinh gồm: học sinh chưa đạt yêu cầu cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi học sinh giỏi và học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh thuộc các nhóm trên có nhu cầu học thêm nhiều hơn, hiệu trưởng có thể đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT cho phép tăng số tiết. Việc quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Sở sau khi xem xét đề xuất của nhà trường.

Bộ GD&ĐT cho phép trường học đề nghị "nới khung" dạy thêm quá 2 tiết mỗi môn mỗi tuần nếu học sinh có nhu cầu.

Thông tư sửa đổi cũng bổ sung nhiều yêu cầu nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động dạy thêm. Các trung tâm dạy thêm phải công khai và cập nhật thường xuyên các thông tin như môn học, thời lượng, địa điểm, hình thức tổ chức, danh sách học sinh tham gia và mức học phí. Trước đây, quy định chỉ yêu cầu công khai thông tin nhưng không nhấn mạnh việc cập nhật thường xuyên.

Thông tư 19 nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động dạy thêm của giáo viên theo quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và những điều nhà giáo không được làm theo Luật Nhà giáo. Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ với đơn vị tổ chức hoạt động dạy thêm nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lí, theo dõi, nhắc nhở, cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền; xử lí hoặc kiến nghị xử lí các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lí.

Bên cạnh đó, các xã, phường và trường học phải công khai số điện thoại đường dây nóng trên website hoặc niêm yết tại trụ sở để tiếp nhận phản ánh của người dân về các hoạt động dạy thêm sai quy định. Thông tư quy định rõ xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thông tư sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5.

Trước đó, Thông tư 29 có hiệu lực từ giữa tháng 2/2025 quy định các trường THCS, THPT chỉ được tổ chức dạy thêm cho ba nhóm học sinh nêu trên và không được thu tiền. Giáo viên cũng không được dạy thêm có thu phí đối với chính học sinh đang học trên lớp của mình. Sau một năm triển khai, quy định này gây nhiều tranh luận. Một số chuyên gia đánh giá chính sách đã góp phần giảm tình trạng dạy thêm tràn lan, đồng thời giúp phụ huynh bớt áp lực khi không cho con học thêm với giáo viên ở trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc hạn chế dạy thêm trong trường khiến phụ huynh phải chuyển sang các lớp bên ngoài với chi phí cao gấp 2-4 lần, dù thời lượng và sĩ số lớp tương tự. Trao đổi với báo chí ngày 15/3, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.