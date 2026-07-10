Hà Nội rà soát tiêu chí để tiếp tục tinh chỉnh xã, phường

(VTC News) -

Tại cuộc họp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của UBND TP Hà Nội diễn ra chiều 10/7, ông Nguyễn Xuân Lưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch tiếp tục sắp xếp xã, phường của thành phố trong thời gian tới.

Về nội dung sắp xếp các xã, phường trong thời gian tới, ông Lưỡng cho biết, đơn vị đã thực hiện việc rà soát và chỉ định phân loại đơn vị hành chính theo Nghị định 307 của Chính phủ.

“Trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính và đánh giá tổng kết sau 1 năm, thành phố đang tiếp tục có những nghiên cứu để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục tinh chỉnh để đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hà Nội sẽ phát huy tốt hơn nữa”, ông Lưỡng cho biết.

Hà Nội đang rà soát các tiêu chí xã, phường.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các phương án cụ thể trong thời gian tới sẽ tiếp tục được nghiên cứu. Khi có chỉ đạo tiếp theo của Trung ương, Sở Nội vụ sẽ tham mưu và cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin liên quan.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí để bảo đảm việc sắp xếp vừa phù hợp với chủ trương của Trung ương, vừa đáp ứng đặc thù của TP Hà Nội”, ông Lưỡng nói.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, được Bộ Chính trị tổ chức sáng 1/7, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ nghiên cứu để sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn, hoàn thành dứt điểm trong năm 2026.

“Hiện có 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn phải bám sát yêu cầu cơ bản như phù hợp với đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, địa lý... để tiếp tục sắp xếp những đơn vị này. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể để hoàn thành dứt điểm trong năm 2026”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.