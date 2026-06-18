(VTC News) -

Sáng nay 18/6, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 dự kiến sẽ được gửi trực tiếp tới từng thí sinh và phụ huynh thông qua ứng dụng iHanoi.

Bên cạnh hai kênh tra cứu quen thuộc gồm Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội và Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố, năm nay thí sinh sẽ có thêm một phương thức mới để tiếp cận kết quả thi.

Cụ thể, điểm thi của từng thí sinh sẽ được cập nhật trên ứng dụng iHanoi. Học sinh và phụ huynh có thể đăng nhập tài khoản để theo dõi kết quả ngay khi được công bố.

Hà Nội lần đầu gửi điểm thi lớp 10 trực tiếp tới phụ huynh, học sinh qua iHanoi. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ được công bố trong ngày 19/6.

Từ ngày 19/6 đến hết ngày 25/6, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu. Chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ và Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho thí sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Riêng các trường THPT công lập chất lượng cao thực hiện xác nhận nhập học trực tiếp trong cùng khoảng thời gian.

Về nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Những học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2 nếu có điểm xét tuyển cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký. Đối với nguyện vọng 3, điểm xét tuyển phải cao hơn tối thiểu 1 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 1.

Trong trường hợp Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định hạ điểm chuẩn, các trường được phép tiếp nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau khi biết kết quả thi và điểm chuẩn, mỗi học sinh phải lựa chọn một trường trúng tuyển để xác nhận nhập học trong thời gian quy định.

Đối với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố bằng tài khoản cá nhân, chọn nguyện vọng trúng tuyển và thực hiện xác nhận nhập học. Trường hợp đồng thời trúng tuyển nhiều loại hình trường theo quy định, học sinh có thể thay đổi lựa chọn trên hệ thống trước 24h ngày 27/6.

Với hình thức trực tiếp, học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tại trường trúng tuyển. Sau khi nhà trường xác nhận trên hệ thống, tài khoản tuyển sinh của học sinh sẽ được khóa. Nếu muốn thay đổi nguyện vọng đã xác nhận, học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận trước khi đăng ký vào nguyện vọng mới.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh khi số lượng thí sinh dự thi ở mức cao, trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập vẫn có sự cạnh tranh đáng kể.