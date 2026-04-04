Hà Nội ghi 15 bàn sau 2 trận ở giải U15 Quốc gia 2026

Tại bảng C, tâm điểm là cuộc so tài giữa Đắk Lắk và Hà Nội I. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Hà Nội I gặp không ít khó khăn trong hơn 20 phút đầu trước lối chơi quyết liệt của đại diện Tây Nguyên.

Tuy nhiên, từ phút 26 đến 31, Đức Đạt tỏa sáng với cú đúp giúp Hà Nội I vươn lên dẫn trước 2-0. Phút 42, đội bóng trẻ Thủ đô được hưởng phạt đền và Huy Hiếu thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-0 trước giờ nghỉ.

U15 Hà Nội thi đấu thuyết phục.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục duy trì sức ép. Phút 54, Minh Huy ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Trận đấu về sau diễn ra căng thẳng khi mỗi đội đều có một cầu thủ phải rời sân vì thẻ đỏ. Dù vậy, Hà Nội I vẫn cho thấy sự vượt trội và ghi thêm ba bàn thắng ở các phút 67, 75 và 90+1, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 7-0. Ở trận trước, họ thắng Bình Dương 8-1.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Becamex TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng. Hai đội chơi giằng co trong hiệp 1 và không có bàn thắng được ghi. Phải đến phút 60, Tuấn Bảo mới khai thông thế bế tắc cho Becamex TP.HCM. Phút 71, Hoàng Huy ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, qua đó giúp đội bóng phía Nam thắp lên hy vọng cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Tại bảng B, cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel I và Cần Thơ diễn ra hấp dẫn khi Thể Công Viettel thể hiện sự vượt trội, kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Phút 20, Thành Long ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau một pha phối hợp tấn công sắc nét. Trước khi hiệp 1 khép lại, Đình Dũng nhân đôi cách biệt ở phút 44 bằng cú đánh đầu từ tình huống đá phạt.

Sang hiệp 2, dù Cần Thơ nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội, nhưng vẫn không thể gây khó khăn đáng kể cho hàng thủ Thể Công Viettel I. Phút 81, Tài Lộc nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Đình Dũng hoàn tất cú đúp ở phút 86, ấn định chiến thắng 4-0 cho Thể Công Viettel I. Với kết quả này, Thể Công Viettel I tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm.