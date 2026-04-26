Hà Nội: Dự án thoát nước gần 7.500 tỷ vẫn ngổn ngang sau hơn một thập kỷ thi công

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2013, khởi công vào tháng 12/2015. Sau hai lần điều chỉnh vào các năm 2019 và 2021, tổng mức đầu tư của dự án được nâng lên thành gần 7.470 tỷ đồng.
Cụm công trình gồm hai hạng mục chính là trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và hệ thống kênh La Khê dẫn nước về bể hút, kết hợp đường giao thông hai bên bờ kênh. Trong đó, trạm bơm đã hoàn thành, còn hạng mục cứng hóa kênh La Khê đến nay vẫn chưa hoàn tất.
Chiều 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa dự án kênh La Khê. Tại đây, ông yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp và tình trạng lấn chiếm hành lang kênh để có phương án xử lý dứt điểm. Các vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm. (Ảnh: Quang Thái)
Về tiến độ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các gói thầu thi công kênh dẫn nước phải hoàn thành trước ngày 30/4/2026 nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước. Phần hạng mục cảnh quan được yêu cầu hoàn tất trước ngày 30/6/2026. (Ảnh: Quang Thái)
Theo ghi nhận, nhiều đoạn kênh La Khê vẫn trong quá trình thi công. Trên công trường, máy móc, nhân công được huy động nhưng tiến độ chưa đồng đều.
Tại khu vực đường Ngô Quyền (phường Hà Đông), vật liệu xây dựng, đất đá và rác thải tập kết dọc hai bên bờ kênh. Dù chính quyền địa phương đã cắm biển cấm, tình trạng đổ rác vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị
Kênh La Khê là hạng mục quan trọng trong hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội, có nhiệm vụ dẫn nước về trạm bơm Yên Nghĩa để xử lý khi xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, hạng mục này vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch.
Dự án cứng hóa kênh La Khê có tổng mức đầu tư hơn 4.722 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cho khu vực nội đô mở rộng. Việc chậm tiến độ khiến hiệu quả tổng thể của dự án chưa được phát huy đầy đủ.
Ngoài khó khăn về tiến độ thi công, nhiều đoạn kênh còn gặp vướng mắc do tình trạng lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công.
