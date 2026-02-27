Dự án đường 400 tỷ ở Hà Nội ngổn ngang sau Tết, dân lội bùn, bắc ván vào nhà

Video: Dự án đường 400 tỷ ở Hà Nội vẫn ngổn ngang sau Tết, dân lội bùn, bắc ván vào nhà
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tuyến đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn trong tình trạng đào xới dang dở. Mưa phùn kéo dài khiến bùn đất từ khu vực thi công loang ra mặt đường, bám kín lối đi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân dọc hai bên tuyến đường.
Cách đây 1 tháng, vỉa hè hai bên đường Nguyễn Tuân, đoạn từ giao Nguyễn Trãi đến khu vực Nguyễn Huy Tưởng, được rào chắn để triển khai hạng mục thoát nước. Nhiều vị trí bị đào sâu khoảng 1-2m, rộng gần 2m để đặt cống.
Thời điểm đó, chủ đầu tư cho biết dự án chưa thể thi công đồng loạt do còn vướng mặt bằng tại khu nhà tập thể 2 tầng số 35A Nguyễn Tuân. Những đoạn đã có mặt bằng sạch được tổ chức thi công liên tục với mục tiêu hoàn thành trước kỳ nghỉ Tết.
Tuy nhiên, đến ngày 26/2, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, công trình vẫn trong tình trạng dở dang.
Tại nhiều đoạn, mặt vỉa hè bị đào xới nhưng chưa hoàn trả, vật liệu xây dựng, ống cống và dây cáp để rải rác.
Một số vị trí chỉ được phủ tạm bạt sau khi lấp đất.
Mưa phùn kéo dài khiến nền đất ẩm ướt, bùn từ khu vực thi công bám ra mặt đường.
Người dân đi qua phải di chuyển chậm để tránh trượt ngã.
Trước chung cư số 90 Nguyễn Tuân, đơn vị thi công đã đặt biển cảnh báo và căng dây tại khu vực nguy hiểm, song điều kiện thời tiết khiến mặt đường vẫn trơn trượt.
Sống cách đoạn thi công chưa đầy 50m, chị N.H. (23 tuổi) cho biết gần một tháng nay việc ra vào nhà trở nên khó khăn, nhất là vào những ngày mưa phùn. Theo chia sẻ của chị H. , buổi sáng chị thường phải đi ra khỏi nhà sớm, nhưng mỗi lần bước qua khu vực đào xới đều phải đi chậm, dò từng bước.
“Có hôm trời ẩm ướt, đất nhão ra, tôi phải vịn vào tường hoặc nhờ người đi cùng đỡ qua. Người trẻ còn xoay xở được, chứ người lớn tuổi rất sợ trượt ngã. Chỉ mong đơn vị thi công sớm hoàn trả mặt bằng để đi lại bình thường”, chị H. nói.
Theo phản ánh của các hộ dân dọc tuyến, trước Tết nhà thầu chỉ kịp hoàn trả một số điểm đông dân cư rồi phủ bạt tạm thời để hạn chế lầy lội. Sau kỳ nghỉ, nhiều vị trí vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Không ít gia đình phải tự tạo lối đi tạm bằng cách đặt ván gỗ hoặc kê đệm trước cửa để bắc qua khu vực bùn đất.
Anh N.V.H., chủ một quán ăn trên đường Nguyễn Tuân, cho biết mặt bằng trước cửa hàng bị thu hẹp do vật liệu và đất đá tập kết. Theo anh H., lượng khách giảm rõ rệt so với trước thời điểm thi công. “Khách đến thấy phía trước lầy lội thì ngại dừng xe. Có người gọi điện hỏi trước tình trạng đường sá rồi mới quyết định có ghé hay không. Những ngày nắng thì bụi bay vào quán, mưa xuống lại bùn đất bám đầy. Chúng tôi vẫn mở cửa mỗi ngày nhưng doanh thu giảm đáng kể,” anh H. chia sẻ.
Mặt đường lồi lõm, đọng nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại của người dân.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu tại nút giao Nguyễn Trãi và điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Công trình được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 21m, gồm lòng đường rộng 15m và hai bên vỉa hè mỗi bên 3m.
Từ ngày 1/7/2025, sau khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, dự án được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch điều chỉnh, thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 3/2026, thay vì mốc năm 2025 như ban đầu. Trước đó, chủ đầu tư cho biết việc thi công chưa thể triển khai đồng loạt do còn vướng mặt bằng tại khu nhà tập thể 2 tầng số 35A Nguyễn Tuân. Những đoạn có mặt bằng sạch được tổ chức thi công trước.
Về lâu dài, tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông thông suốt, giảm áp lực cho đường Nguyễn Trãi và các tuyến lân cận, đồng thời cải thiện điều kiện đi lại cho hàng chục nghìn người dân trong khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian chờ hoàn thiện, người dân mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt bằng và có biện pháp hạn chế bùn đất tràn ra lòng đường để đảm bảo an toàn đi lại.
