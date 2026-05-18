Người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc-Nam bị phạt 1,5 triệu đồng

Clip ghi lại cảnh người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam.

Liên quan vụ phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Công an xã Quảng Ninh (Quảng Trị) đã triệu tập Lê Văn Huấn (SN 1987, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị - chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô tại địa phương) làm việc.

Tại cơ quan công an, Huấn khai nhận, vào ngày 3/5, tại Km 663+610 cao tốc Bắc - Nam (thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị), do mâu thuẫn nghề nghiệp với một cơ sở làm lốp ô tô khác ở xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị nên Huấn đã có hành vi sử dụng dao cạo sơn để xóa thông tin các số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ, sửa chữa phương tiện được dán trên biển báo thông tin cứu hộ.

Người đàn ông dùng dao sủi sơn xóa số điện thoại trên bảng thông tin. (Ảnh cắt từ clip)

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 15/5, Công an xã Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng đối với Lê Văn Huấn về hành vi “…Tháo dỡ, phá hủy, hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Nghị định số 282/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Ngoài ra, Công an xã Quảng Ninh đang hoàn tất các thủ tục, chuyển hồ sơ có liên quan đến Cục CSGT Bộ Công an để xem xét, xử lý Lê Văn Huấn về hành vi “Dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định” theo quy định tại Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 26/12/2024.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã gửi văn bản tới cơ quan công an tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị).

Theo đơn vị này, ngày 3/5, một người đàn ông đi trên xe tải mang biển kiểm soát 73C-009.37 (trên thùng xe in biểu tượng lốp ô tô H.L), dùng dao sủi xóa đi số điện thoại trên bảng thông tin liên hệ hỗ trợ, vốn có mục đích cảnh báo cho các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Theo lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, bảng thông tin này được đặt tại Km 663+610, trên tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh (đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó vào ngày 16/1, tuyến cao tốc này cũng xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng 12 trụ. Đơn vị vận hành cao tốc có đơn trình báo cơ quan công an. Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu đối tượng vi phạm hoàn trả tài sản nhà nước bị hư hỏng.