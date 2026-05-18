Bị bạn gái chặn liên lạc, bịa chuyện bắt cóc để công an tìm kiếm 'giúp'

Ngày 18/5, Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ xử lý một người đàn ông về hành vi báo tin giả liên quan vụ “bắt cóc trẻ em” gây hoang mang dư luận và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 22/4/2026, ông T. (SN 1978, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM) đến Công an phường Hòa Hưng trình báo có hai trẻ em bị bắt cóc, đang bị giam giữ tại một khách sạn trên địa bàn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai xác minh, kiểm tra nhiều địa điểm liên quan. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy hoàn toàn không có vụ bắt cóc nào xảy ra như nội dung trình báo.

Ông T. tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, ông T. thừa nhận đã tự dựng chuyện do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái. Sau khi bị chia tay và chặn liên lạc, người này nảy sinh ý định báo tin giả để cơ quan công an vào cuộc tìm kiếm, buộc bạn gái phải xuất hiện làm việc.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng còn phát hiện ông T. có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Căn cứ Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Công an phường Hòa Hưng đã lập biên bản xử lý đối với ông T. về hai hành vi gồm: cố ý báo thông tin giả đến cơ quan có thẩm quyền và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo đó, hành vi báo tin giả bị đề xuất xử phạt khoảng 3,5 triệu đồng; riêng hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng cùng hình thức tịch thu tang vật.

Công an khuyến cáo người dân không lợi dụng cơ quan chức năng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, đồng thời cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.