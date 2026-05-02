Sao muay Thái Rodtang thua Takeru vì mải livestream, làm 'idol' mạng xã hội

Đêm 29/4 tại nhà thi đấu Ariake Arena, Tokyo (Nhật) trở thành một ký ức gây sốc cho người hâm mộ võ thuật Thái Lan. Rodtang Jitmuangnon, ngôi sao Muay Thái, đổ gục xuống sàn đấu ở hiệp thứ 5, để Takeru Segawa bước lên ngôi vương vô địch Kickboxing thế giới (tạm thời) của ONE một cách đầy thuyết phục.

Ông trùm võ thuật Thái Lan cảnh báo Rodtang

Trận thua knockout đầu tiên sau 13 năm của Rodtang không đơn thuần chỉ là câu chuyện về kỹ thuật. Theo phân tích của trang Muay Thai Stand đây là, là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng lại vào một thời điểm nghiệt ngã. Trong khi đó, ông trùm võ thuật của ONE Chatri Sityodtong lên tiếng sau trận thua của Rodtang: “Tôi nghĩ chúng ta đã thấy điều gì sẽ xảy ra khi bạn kiếm được rất nhiều tiền, sự nổi tiếng làm bạn ảo tưởng và bạn không có một đội ngũ thực thụ bên cạnh mình”.

Khi được tờ Bangkok Post hỏi trực tiếp về Rodtang, Chatri nói rằng ông cảm thấy "rất buồn" cho siêu sao người Thái và thôi thúc anh phải tìm lại sự khao khát của mình. Vị CEO của ONE ám chỉ Rodtang đã để tiền bạc và danh vọng làm mờ mắt, dẫn tới trận thua trước Takeru.

"Nếu Rodtang cam kết trở lại với việc tập luyện, học hỏi và trưởng thành, và nếu cậu ấy khao khát một lần nữa, cậu ấy có thể trở lại đỉnh cao thế giới. Giống như tất cả chúng ta, khi đã quá thoải mái, điều đó có thể dẫn đến sự sa sút”, CEO của ONE tuyên bố.

Trang Muay Thai Stand cũng đưa ra nhận định giống như Chatri, rằng Rodtang đã không tập trung vào trận đấu này do những lùm xùm kiện tụng với ONE: “Ngoài tình trạng thể chất, "tâm thế" của Rodtang không còn tĩnh lặng như trước cũng đóng vai trò quan trọng. Suốt thời gian trước trận đấu, đã có không ít tin đồn về sự rạn nứt giữa Rodtang và đơn vị chủ quản, cùng những rắc rối cá nhân bủa vây”.

“Những điều này giống như những vết nứt nhỏ khiến sự tập trung bị phân tán. Căng thẳng tích tụ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tập luyện. Khi phải đối đầu với một đối thủ có kỷ luật thép và sự chuẩn bị hoàn hảo như Takeru, một sai sót chỉ trong tích tắc do thiếu tập trung sẽ trở thành vết thương chí mạng.

Một Rodtang từng chịu đòn như không có chuyện gì xảy ra, nay bắt đầu lộ rõ sự run rẩy từ giữa trận đấu, bởi cơ thể vốn đã chinh chiến dày dạn từ thuở thiếu thời bắt đầu phát tín hiệu rằng nó không còn đủ sức chịu đựng những va chạm mạnh liên tục như trước đây được nữa”, trang Muay Thai Stand viết.

Trong khi đó, cây bút thể thao Thái Lan Wisarut Sinpongporn cũng đưa ra ý kiến tương tự trong bài viết có tiêu đề: "ONE Championship: Khi tiền bạc và danh vọng che mờ ý chí – Bài học từ thất bại thảm hại của Rodtang". Cây bút này cho rằng Rodtang đã dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động khác dẫn tới thất bại trước Takeru, người đã tập luyện miệt mài để phục thù sau trận thua hồi năm ngoái.

Vì sao Rodtang thua Takeru?

“Trong 6 tháng trước One Samurai 1, Takeru đã tập luyện thực sự rất nặng. Anh bay sang California để nhờ Duane Ludwig, cựu võ sĩ UFC người Mỹ có lò Muay Thái - làm huấn luyện viên, sau đó tập cùng Saif Ramos, huấn luyện viên chuyên về Striking để hoàn thiện kỹ năng sắc bén hơn. Có những ngày anh tập đối luyện (sparring) 12 hiệp mỗi vòng, chia làm 3 vòng, cực kỳ khắc nghiệt. Anh đăng dòng trạng thái: "Muốn phá vỡ giới hạn của bản thân mỗi ngày", cho thấy khát vọng nâng tầm kỹ năng dù đây là trận cuối sự nghiệp”, Wisarut Sinpongporn viết về Takeru.

Takeru thậm chí từ bỏ các sở thích cá nhân, chỉ chơi piano khi rảnh để tránh chấn thương. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp anh duy trì cân nặng ổn định suốt 2 tháng trước trận đấu.

Takeru chủ động đạt cân nặng chuẩn từ "2 tháng trước trận" và duy trì mức đó, không để nước đến chân mới nhảy, tránh việc ép cân gấp gáp khiến cơ thể suy kiệt. Trong 2 tháng cuối, Takeru tập với cường độ cao nhất và mọi thứ đạt điểm rơi phong độ ngay trước ngày thi đấu.

Ở phía bên kia, Wisarut Sinpongporn cho rằng Rodtang dính vào quá nhiều lùm xùm như chuyện rạn nứt với ONE. Ngoài ra, Rodtang còn nhiều hoạt động ngoài sân cỏ như quay chương trình với YouTuber, tham gia giải bóng đá Idol League. So với Takeru, Rodtang không hề bước vào chế độ tập luyện tập trung cao độ.

“Một điểm khác biệt rõ rệt nữa là "thời gian trên mạng xã hội". Trong 6 tháng đó, Takeru đăng tổng cộng 40 video lên Facebook, mỗi clip không quá 1 phút, chủ yếu là cảnh tập luyện ngắn, không hề livestream. Ngược lại, Rodtang có hơn 100 lần đăng clip và livestream, có những buổi live dài tới 48 phút. Nội dung thì đủ thứ: chụp với gia đình, đá bóng, ký tặng, đi sự kiện với diễn viên, chơi game online, chụp với Jackson Wang, khoe thẻ bài One Piece, Pokemon... Dù Rodtang có nói mình phân bổ thời gian tốt đến đâu, người ngoài nhìn vào vẫn thấy Takeru nghiêm túc với trận đấu này hơn hẳn”, Wisarut Sinpongporn phân tích.

Cây bút thể thao của Thái Lan cũng chỉ ra mâu thuẫn hợp đồng với ONE khiến Rodtang rơi vào tình trạng không rõ có thi đấu tại Nhật hay không. Chỉ đến ngày 19/04 trận đấu với Takeru mới được xác nhận diễn ra, khiến Rodtang chỉ có 10 ngày chuẩn bị nghiêm túc. Đến ngày 20/04, Rodtang vẫn dư 4kg và buộc phải ép cân cấp tốc trong vòng một tuần, điều từng làm được nhưng đi kèm rủi ro lớn về thể lực và tinh thần.

Theo Muay Thai Stand, thất bại của Rodtang trước Takeru lần này không phải là ngẫu nhiên. Đó là một bài học vô giá chỉ ra rằng trong thế giới thể thao đỉnh cao, tài năng và lòng dũng cảm thôi là chưa đủ, mà cần có một chế độ chăm sóc cơ thể đúng đắn và khả năng quản lý cuộc sống ngoài sàn đấu một cách chuyên nghiệp.

Hình ảnh "Người sắt" gục ngã đêm đó không chỉ là một kết quả thắng thua, mà là lời nhắc nhở Rodtang phải nhìn nhận lại con đường sự nghiệp của mình, để có thể trở lại mạnh mẽ và hoàn thiện như cách mà người hâm mộ toàn thế giới từng đặt niềm tin.