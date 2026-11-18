(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng khi ngành giáo dục thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số. Những thay đổi này đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn ngành phải chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực thực hiện.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp. Nhiều thầy cô nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đảm nhận nhiệm vụ mới, không ngừng học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy và tiếp cận khoa học, công nghệ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận, phía sau những đóng góp, thành tích, đội ngũ nhà giáo vẫn còn những khó khăn, áp lực, trăn trở. Đó là những vấn đề về điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần đến áp lực công việc, yêu cầu đổi mới chuyên môn và kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát. (Ảnh: Q.Đ)

“Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết phải quan tâm xây dựng, phát triển và chăm lo đội ngũ nhà giáo. Người thầy cần được bảo đảm những điều kiện cần thiết để yên tâm công tác, được tôn trọng, bảo vệ và tạo cơ hội phát triển”, ông Phát nhấn mạnh.

Cùng nhìn nhận những thách thức của ngành, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết giáo dục thành phố vẫn đối diện nhiều khó khăn như áp lực tăng dân số cơ học, tình trạng quá tải trường lớp tại một số khu vực đô thị hóa nhanh, chênh lệch điều kiện học tập giữa các khu vực và thiếu giáo viên ở một số môn học đặc thù.

Bên cạnh đó, yêu cầu đổi mới giáo dục cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp thiết, trong đó có việc khắc phục bệnh thành tích, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ sáng 18/11. (Ảnh: Q.Đ)

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, đồng thời tham mưu các cơ chế về tiền lương, thu nhập tăng thêm và chế độ đãi ngộ vượt trội cho giáo viên theo thẩm quyền.

Thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề, cống hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

Với định hướng quy hoạch và tầm nhìn 100 năm, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chính sách phát triển hệ thống trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường tiên tiến, hiện đại, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.

Thành phố cũng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đẩy nhanh đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh tự nhiên và tích hợp giáo dục trí tuệ nhân tạo, công nghệ số vào chương trình học.

Ông Phong đề nghị ngành giáo dục phối hợp với ngành văn hóa triển khai hiệu quả chương trình nghệ thuật học đường, đưa nghệ thuật truyền thống đến với học sinh phổ thông, phát huy các không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ thống trường học thông minh, hạnh phúc; tận dụng các cơ chế vượt trội để đầu tư cơ sở vật chất, xóa bỏ các điểm nghẽn về hạ tầng, khai thác hiệu quả nền tảng học liệu số, học bạ số và công nghệ AI có kiểm soát, có trách nhiệm. Mục tiêu là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.