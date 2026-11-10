Giám đốc Sở ở TP.HCM nói giáo dục năm nào cũng thay đổi, rất mệt mỏi

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngày 9/11, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đề xuất cần có chu kỳ ổn định 5 năm đối với các chính sách giáo dục.

Theo ông Phát, thời gian qua, ngành giáo dục liên tục phải điều chỉnh trước những thay đổi về thông tư, quy định, chương trình và phương thức tổ chức thi cử. Mỗi lần thay đổi đều kéo theo việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, hoạt động của các trường và cách thức triển khai chương trình.

“Cấu trúc chương trình, phương thức thi cử năm nào cũng thay đổi. Chúng tôi đang phải thích nghi với sự thay đổi đó, rất mệt mỏi”, ông Phát nói.

Kiến nghị ổn định chính sách theo chu kỳ

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Tấn Phát. (Ảnh: Tiền Phong.)

Trao đổi thêm về vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng có những thay đổi diễn ra theo từng năm, thậm chí chỉ cách nhau vài tháng. Điều này khiến các đơn vị luôn trong trạng thái chờ đợi, không biết thời gian tới sẽ tiếp tục có những điều chỉnh nào.

Sự thay đổi liên tục này không chỉ tạo áp lực cho cơ quan quản lý mà còn tác động lớn đến tâm lý và hoạt động chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Mỗi lần có thông tư mới, toàn hệ thống lại phải điều chỉnh để thích nghi.

Từ thực tế này, ông Phát kiến nghị đoàn giám sát, các cơ quan Trung ương và Bộ GD&ĐT xem xét định hướng ổn định chính sách giáo dục theo chu kỳ 5 năm, tương ứng với một nhiệm kỳ.

“Giáo dục phổ thông là nền tảng quan trọng nhất. Chúng ta cần chương trình ổn định, bộ sách ổn định và việc tổ chức, quản lý ổn định”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề cập đến áp lực trường lớp và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo báo cáo, đến hết tháng 9/2026, thành phố đạt bình quân 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, chưa đạt chỉ tiêu 300 phòng học. Hiện tại, 78/168 xã, phường, đặc khu chưa đạt chỉ tiêu này.

Tính theo nhu cầu từng cấp học, địa bàn và không bù trừ, TP.HCM cần bổ sung 17.483 phòng học đến năm 2030. Tỷ lệ đáp ứng thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện mới đạt khoảng 65%.

Ông Nguyễn Tấn Phát cho biết TP.HCM luôn dành sự quan tâm và nguồn lực lớn cho giáo dục. Tuy nhiên, với quy mô khoảng 2,6 triệu học sinh cùng nhiều mô hình trường học khác nhau, mỗi lần thay đổi quy định đều đặt ra áp lực lớn đối với công tác điều hành và tổ chức thực hiện.

TP.HCM còn thiếu cục bộ giáo viên ở một số môn. (Ảnh minh họa: Hoài Bảo)

Cần đặt hàng thêm giáo viên Mỹ thuật, Tin học

Cũng tại buổi làm việc, khi thảo luận về tình trạng thiếu giáo viên, ông Nguyễn Tấn Phát cho biết việc tổ chức dạy học, phân bổ giáo viên và lớp học tại TP.HCM hiện nay gắn chặt với yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo định mức hiện hành, giáo viên tiểu học dạy 23 tiết/tuần, giáo viên THCS dạy 19 tiết/tuần và giáo viên THPT dạy 17 tiết/tuần. Với cấu trúc tổ hợp môn học được triển khai trong chương trình mới, thành phố hiện có tình trạng thừa giáo viên cục bộ ở một số môn.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đang dự thảo thông tư điều chỉnh tăng định mức tiết dạy của giáo viên. Nếu tính toán theo phương án mới, tình trạng thừa giáo viên có thể được giải quyết, nhưng thành phố vẫn thiếu nhân lực ở một số môn như Tin học, Ngoại ngữ và Mỹ thuật.

Ông Phát cho rằng khó khăn trong tuyển dụng giáo viên các môn này một phần xuất phát từ cơ chế thị trường lao động. Người tốt nghiệp những ngành tương ứng có nhiều cơ hội làm việc ngoài lĩnh vực giáo dục với mức thu nhập cao hơn.

Để giải quyết tình trạng mất cân đối, TP.HCM dự kiến căn cứ vào thẩm quyền của thành phố và các quy định hiện hành để tăng cường điều phối, hợp đồng giáo viên, đồng thời bố trí nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của từng cơ sở giáo dục.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, TP.HCM hiện thiếu 8.185 giáo viên so với định mức, gồm 2.383 giáo viên tiểu học, 3.480 giáo viên THCS và 2.322 giáo viên THPT. Tuy nhiên, thành phố cũng thừa cục bộ 1.416 giáo viên.

Về vấn đề sách giáo khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng cần có thêm các nguồn thông tin và ý kiến chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình triển khai chương trình, sách giáo khoa hiện nay.

Ông đề xuất tổ chức thêm các hội thảo khoa học với sự tham gia của giáo viên trực tiếp giảng dạy, chuyên gia giáo dục và cán bộ quản lý. Ý kiến từ nhiều nhóm đối tượng sẽ giúp ngành có thêm dữ liệu, cơ sở thực tiễn để tổng hợp, đánh giá và báo cáo chính xác với đoàn giám sát.

Việc đánh giá sách giáo khoa không nên chỉ dựa trên góc nhìn của cơ quan quản lý mà cần ghi nhận đầy đủ phản hồi từ những người trực tiếp sử dụng và triển khai trong nhà trường.

Sau đợt giám sát, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tổ chức các hội thảo để tiếp tục ghi nhận ý kiến, làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.