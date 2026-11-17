(VTC News) -

Giữa nhiều lựa chọn giáo dục mầm non tại Hà Nội, Macaron Schools tại 201 Hoàng Cầu, khu vực Đống Đa, tạo dựng dấu ấn riêng bằng hành trình hơn 10 năm theo đuổi triết lý Montessori, lấy sự tôn trọng trẻ em làm nền tảng và nuôi dưỡng tính tự lập, sự tự tin ngay từ những năm tháng đầu đời.

Hơn 10 năm theo đuổi phương pháp Montessori

Ra đời từ năm 2015, cơ sở lấy sự tôn trọng trẻ em làm nền tảng và nuôi dưỡng tính tự lập, sự tự tin ngay từ những năm tháng đầu đời.

Macaron tổ chức các lớp học theo phương pháp Montessori dành cho trẻ ở hai nhóm tuổi 0-3 và 3-6. Trong lớp, bên cạnh những hoạt động làm quen với chữ cái, con số và khám phá thế giới xung quanh, trẻ được hướng dẫn thực hiện các công việc gần gũi như tự cất giày dép, rót nước, cài cúc áo, sắp xếp đồ dùng và vệ sinh khu vực mình sử dụng.

Đây là những hoạt động thuộc nhóm thực hành cuộc sống trong phương pháp Montessori. Trẻ được trực tiếp thao tác, lặp lại công việc nhiều lần và tự hoàn thành trong khả năng. Giáo viên quan sát, hướng dẫn khi cần thiết thay vì làm thay ngay khi trẻ gặp khó khăn.

Một em bé tập cài cúc áo có thể mất nhiều thời gian mới hoàn thành. Trẻ tập rót nước đôi khi làm đổ ra bàn, phải tự lấy khăn lau. Qua những lần thử và điều chỉnh, trẻ vừa rèn luyện khả năng phối hợp vận động, sự tập trung, vừa học cách xử lý những tình huống đơn giản trong sinh hoạt.

Macaron Schools tổ chức các lớp học theo phương pháp Montessori dành cho trẻ ở hai nhóm tuổi 0-3 và 3-6.

Bên cạnh kỹ năng tự phục vụ, trẻ được khuyến khích rèn luyện khả năng tập trung, tính trách nhiệm, sự tôn trọng và hợp tác với những người xung quanh. Chẳng hạn, việc tự sắp xếp đồ dùng sau khi sử dụng, chờ đến lượt hoặc cùng bạn hoàn thành một hoạt động đều là những tình huống để trẻ thực hành các kỹ năng này.

Thông điệp “Your Potential Is Endless - Tiềm năng của con là vô hạn” được Macaron sử dụng để thể hiện quan điểm mỗi trẻ có khả năng phát triển riêng. Theo đó, trẻ cần được tạo cơ hội trải nghiệm, thử sức với những hoạt động phù hợp thay vì bị áp đặt phải đạt được những kết quả giống nhau.

Kết hợp Montessori với môi trường giáo dục song ngữ

Bên cạnh các hoạt động Montessori, chương trình tại Macaron còn có nội dung tiếng Anh, tạo cơ hội để trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ thông qua các hoạt động học tập và sinh hoạt.

Các nội dung như My World in Words, Daily English, Storytelling & Drama và Montessori Phonics được đưa vào chương trình. Trẻ làm quen với từ vựng, âm và chữ cái, đồng thời thực hành nghe, nói, kể chuyện thông qua bài hát, câu chuyện và những tình huống giao tiếp gần gũi.

Thay vì chỉ ghi nhớ từ ngữ riêng lẻ, trẻ có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong những ngữ cảnh cụ thể. Giáo viên khuyến khích trẻ nghe, bắt chước cách phát âm, diễn đạt những câu đơn giản và thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, nhu cầu của mình.

Macaron Hoàng Cầu kết hợp Montessori với môi trường giáo dục song ngữ.

Ở lứa tuổi mầm non, khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của mỗi trẻ không giống nhau. Vì vậy, hoạt động cần được tổ chức phù hợp với độ tuổi, tạo không khí thoải mái để trẻ có thể làm quen và thực hành mà không chịu áp lực phải sử dụng thành thạo trong thời gian ngắn.

Việc kết hợp Montessori với chương trình tiếng Anh cũng đòi hỏi sự phù hợp giữa nội dung học và cách tổ chức hoạt động. Ngôn ngữ được đặt trong những trải nghiệm cụ thể sẽ giúp trẻ hiểu tình huống, liên hệ với sự vật, hoạt động quen thuộc và có cơ hội sử dụng những gì đã tiếp xúc.

Ngoài ngôn ngữ, chương trình còn hướng tới việc hình thành những kỹ năng như tôn trọng sự khác biệt, có trách nhiệm với bản thân, biết hợp tác và duy trì sự tò mò khi khám phá thế giới. Những phẩm chất này được rèn luyện qua các hoạt động học tập, vui chơi và tương tác hằng ngày, thay vì chỉ thông qua những bài học lý thuyết.

Xây dựng môi trường giáo dục từ sự thấu hiểu trẻ

Trong lớp học Montessori, giáo viên không chỉ chuẩn bị học cụ hay hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động. Việc quan sát và lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp với từng trẻ cũng là một phần quan trọng trong công việc hằng ngày.

Khi một đứa trẻ bật khóc vì chưa thể thực hiện điều mình mong muốn, giáo viên cần kiên nhẫn lắng nghe, giúp trẻ nhận biết và diễn đạt cảm xúc. Khi trẻ mắc lỗi, thay vì trách phạt hoặc làm thay, người lớn có thể hướng dẫn trẻ nhận ra vấn đề và tự sửa chữa trong khả năng của mình.

Khi hai trẻ xảy ra mâu thuẫn, giáo viên không chỉ yêu cầu các em ngừng tranh giành đồ chơi mà còn hướng dẫn cách chờ đến lượt, chia sẻ, nói lên mong muốn và lắng nghe bạn. Qua những tình huống như vậy, trẻ từng bước học cách giao tiếp, kiểm soát cảm xúc và tôn trọng người khác.

Việc quan sát và lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp với từng trẻ cũng là một phần quan trọng trong công việc hằng ngày.

Công việc này đòi hỏi giáo viên có kiến thức về sự phát triển của trẻ, kỹ năng quan sát và khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Trong môi trường Montessori, giáo viên cần biết khi nào nên hướng dẫn, khi nào cần giúp đỡ và khi nào nên để trẻ tự trải nghiệm.

Nếu người lớn quá nóng vội, thường xuyên làm thay hoặc áp đặt cách thực hiện, trẻ sẽ ít có cơ hội tự trải nghiệm. Ngược lại, để trẻ tự làm mà thiếu sự quan sát và hướng dẫn cũng không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Vì vậy, việc cân bằng giữa tôn trọng tính chủ động và hỗ trợ đúng lúc là yêu cầu đặt ra đối với giáo viên.

Tại Macaron, năm giá trị Yêu thương - Tôn trọng - Cống hiến - Ham học hỏi - Chính trực được xác định là những nguyên tắc định hướng văn hóa giáo dục. Nhà trường cũng đề cao sự phối hợp giữa giáo viên và gia đình trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực tế, những kỹ năng như tự lập, tự tin hay hợp tác không chỉ được hình thành trong lớp học. Nếu ở trường trẻ được khuyến khích tự cất đồ dùng, tự mặc quần áo, tự dọn dẹp sau khi hoạt động nhưng về nhà mọi việc đều được cha mẹ làm hộ, quá trình rèn luyện sẽ khó duy trì nhất quán. Vì vậy, sự đồng hành của gia đình trong những sinh hoạt thường ngày có ý nghĩa quan trọng.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Macaron Schools tiếp tục triển khai phương pháp Montessori kết hợp định hướng giáo dục song ngữ tại cơ sở Hoàng Cầu. Những hoạt động như tự phục vụ, thực hành với học cụ, giao tiếp và hợp tác trong lớp là những nội dung được đưa vào quá trình học tập hằng ngày của trẻ.

Ở lứa tuổi mầm non, không phải trẻ nào cũng thực hiện thành thạo một kỹ năng ở cùng thời điểm. Việc được thực hành nhiều lần, có người hướng dẫn và được tự mình hoàn thành những công việc vừa sức là cách để trẻ từng bước hình thành các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.