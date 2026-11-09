Quốc hội yêu cầu địa phương ưu tiên nguồn thu xổ số để đầu tư cho giáo dục, y tế

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 9/11, với 469/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Các đại biểu tham dự phiên họp chiều 9/11.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là hơn 1,775 triệu tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 2,364 triệu tỷ đồng.

Theo dự toán, chi đầu tư phát triển 757.200 tỷ đồng, chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) 980.970 tỷ đồng, chi cải cách tiền lương 80.400.000 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo đúng quy định.

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số, thu tiền sử dụng đất phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do địa phương quản lý cho đầu tư phát triển.

Các địa phương căn cứ tiến độ thực hiện thu thực tế bố trí vốn cho các dự án đầu tư phát triển đảm bảo tập trung, tránh dàn trải, dở dang.

“Ưu tiên sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực y tế, dân số và gia đình”, Nghị quyết nêu rõ.

Hạn chế xây dựng trụ sở, tránh đầu tư công dàn trải

Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ các điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định.

Trong đó, phải bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án quan trọng quốc gia.

Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn; các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và vốn đối ứng; dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 cũng phải được bố trí vốn theo tiến độ đã phê duyệt. Cùng với đó, Chính phủ phải chỉ đạo thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định pháp luật.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên, số vốn còn lại mới được phân bổ cho các dự án khởi công mới đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn, tránh đầu tư dàn trải.

Đặc biệt, Quốc hội lưu ý các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2027, phải rà soát, phân bổ chi tiết vốn cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Việc phân bổ vốn phải gắn với yêu cầu hạn chế xây dựng trụ sở, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công theo Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/2026 của Quốc hội.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, phân bổ kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và đặc thù an ninh, quốc phòng.

Các cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia cũng phải khẩn trương phân bổ chi tiết kinh phí cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, phù hợp tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân.