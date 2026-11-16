(VTC News) -

Năm 2026, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu (gồm 207 nữ và 128 nam), trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Đây là những đại diện đến từ các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục khác nhau.

Những người được vinh danh đều có đóng góp cụ thể cho người học và cộng đồng. Đó là những giáo viên giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy hay những giảng viên đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Trong số những gương mặt được tuyên dương năm nay có các giáo viên mầm non công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dù điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn, họ vẫn kiên trì đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), một trong những nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2026.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 vào ngày 19/11, tại Hà Nội.

Trong số 335 cá nhân được nhận bằng khen, 70 người sẽ đại diện tham dự lễ kỷ niệm, tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay đánh dấu 44 năm ngày lễ được tổ chức, kể từ năm 1982. Đây tiếp tục là dịp để xã hội tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo - lực lượng có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và sự phát triển nguồn nhân lực đất nước.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT xét chọn, tôn vinh tổng cộng 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động này được duy trì nhằm phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, đồng thời khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị giáo dục hiệu quả.