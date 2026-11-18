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Thịt lợn bở nhũn bất thường được phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt ghi hình. (Clip: PHCC)

UBND phường Phương Liệt (Hà Nội) vừa thông tin kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn bị phản ánh có biểu hiện bở nhũn bất thường tại Trường Mầm non Phương Liệt.

Ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường lấy 150g mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Phụ huynh kiểm tra phần thịt nạc nhũn, bở.

Ngày 16/11, UBND phường Phương Liệt nhận được Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 102498/PKN-VKNQG ngày 12/11/2026 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Kết quả cho thấy mẫu thử không phát hiện ba chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol. Đây là các chất có tác dụng tạo nạc, kích thích tăng trưởng nhưng bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Theo thông tin của địa phương, Trường Mầm non Phương Liệt ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm từ ngày 1/9/2026.

Theo hồ sơ xuất trình tại thời điểm kiểm tra, lô hàng có hóa đơn, phiếu xuất hàng và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, từ ngày 6/11, Trường Mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp thực phẩm.

Trước đó, lý giải về hiện tượng thịt lợn có màu tái, mềm và rỉ dịch, phía nhà cung cấp cho rằng đây có thể là hiện tượng thịt PSE (Pale, Soft, Exudative), tức thịt có màu nhạt, mềm và rỉ dịch. Theo đơn vị này, một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng trên là lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh, làm giảm độ pH của thịt.

Ngoài ra, heo mảnh sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39°C), các phần thịt heo ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tăng nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.

Đây là lý giải từ phía nhà cung cấp. Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý (gồm Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol) không phát hiện trong mẫu thử.

UBND phường Phương Liệt cho biết thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn sẵn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, truy xuất nguồn gốc, bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú. Các vi phạm sẽ được kịp thời phát hiện, xử lý, đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Địa phương cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp thực phẩm chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chịu trách nhiệm về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm; đồng thời đề nghị phụ huynh tiếp tục phối hợp với nhà trường giám sát bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn cho trẻ trong năm học 2026-2027.