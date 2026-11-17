(VTC News) -

Nội dung hội thảo tập trung thảo luận các xu hướng mới trong giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục.

Trong hai ngày 16 - 17/11, Trường Đại học Hà Nội (HANU) phối hợp với Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ hai với chủ đề “Cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng” (APCAL HANU 2026).

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Hà Nội và trực tuyến trên nền tảng Zoom Webinar, dự kiến thu hút hơn 600 đại biểu, nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên trong nước, quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia đến từ 75 cơ sở giáo dục đại học thuộc 12 quốc gia, gồm Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Indonesia, Nga, Ba Lan, Thái Lan, New Zealand, Bulgaria, Argentina, Ấn Độ và Italy.

APCAL HANU 2026 tiếp nối hội thảo lần đầu tổ chức năm 2023, hướng tới mở rộng mạng lưới kết nối học thuật trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh chuyển đổi số, quốc tế hóa giáo dục.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các nội dung thảo luận tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; ngôn ngữ, bản sắc, văn hóa và chính sách ngôn ngữ; diễn ngôn, dịch thuật và phiên dịch; đổi mới đánh giá năng lực ngôn ngữ; ứng dụng AI, dữ liệu lớn và công nghệ số trong giáo dục, nghiên cứu ngôn ngữ.

Theo ban tổ chức, hội thảo nhận được 459 bản tóm tắt. Qua quá trình phản biện, 204 báo cáo của 312 tác giả được lựa chọn đưa vào kỷ yếu tóm tắt; 162 báo cáo của 266 tác giả được trình bày tại 5 tiểu ban.

Đáng chú ý, AI là một trong những chủ đề xuyên suốt hội thảo, với 57/162 báo cáo có nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo ngay trong tên bài nghiên cứu. Các công trình tập trung vào nhiều khía cạnh như ứng dụng AI trong giảng dạy, dịch thuật, đánh giá năng lực ngôn ngữ và phát triển công nghệ hỗ trợ học tập.

Hội thảo có sự tham gia của 6 diễn giả quốc tế là những chuyên gia trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng. Trong đó, GS.TS. Elke Stracke, Đại học Canberra (Australia), trình bày về sự thay đổi của ngôn ngữ trong thời đại mới và vai trò của Ngôn ngữ học ứng dụng.

TS. Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

TS. Kayoko Hashimoto, Đại học Queensland (Australia), tập trung vào việc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy từ góc độ chính sách, phương pháp sư phạm và bản sắc của người dạy, người học.

PGS.TS Noriko Iwashita, Đại học Queensland, chia sẻ nghiên cứu về đánh giá năng lực tương tác trong lớp học ngôn ngữ. Trong khi đó, GS. Paola Spinozzi, Đại học Ferrara (Italy), đề cập cách tiếp cận sinh thái trong giảng dạy tiếng Anh và mối liên hệ giữa giáo dục ngôn ngữ với phát triển bền vững.

Hai diễn giả khác gồm TS Paul J. Moore, Đại học Queensland (Australia), với chủ đề đào tạo giáo viên tiếng Anh dựa trên công nghệ và PGS.TS Serge Bibauw, Đại học Louvain (Bỉ), tập trung vào phương pháp tổng quan tài liệu có hệ thống và phân tích gộp trong nghiên cứu.

Trong hai ngày diễn ra, hội thảo tổ chức các phiên toàn thể, workshop chuyên sâu và 162 báo cáo tại 5 tiểu ban. Nhiều nghiên cứu đi sâu vào những vấn đề thực tiễn như ứng dụng ChatGPT và Claude trong dịch thuật, sử dụng AI hỗ trợ đánh giá bài thi IELTS, phát triển công cụ gia sư ngữ pháp bằng trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu quá trình đọc ngoại ngữ bằng công nghệ theo dõi chuyển động mắt.

Một số nghiên cứu đáng chú ý tập trung đánh giá khả năng dịch Anh - Việt của ChatGPT và Claude thông qua một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Kết quả cho thấy hai mô hình đạt điểm COMET lần lượt 92,73 và 92,65; ChatGPT có điểm BLEU cao hơn, đạt 55,98 so với 53,59 của Claude.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ở lĩnh vực đánh giá năng lực ngôn ngữ, một nghiên cứu so sánh kết quả chấm 39 bài luận IELTS Writing Task 2 giữa ChatGPT 5.5 và giám khảo cho thấy hai bên có mức tương quan cao. Tuy nhiên, AI có xu hướng chấm điểm thấp hơn đối với những bài viết tốt và đưa ra điểm số trong biên độ hẹp hơn. Nhóm nghiên cứu cho rằng công cụ này phù hợp hỗ trợ luyện tập nhưng chưa thể thay thế giám khảo trong các kỳ thi quan trọng.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng giới thiệu công cụ gia sư ngữ pháp tiếng Nga ứng dụng công nghệ RAG, có khả năng tra cứu giáo trình và giải thích kiến thức bằng tiếng Việt. Trong thử nghiệm với 36 câu hỏi, công cụ tìm đúng nội dung giáo trình với tỷ lệ 91,7%, thời gian trả lời trung bình khoảng 1 giây.

Thông qua các phiên trao đổi và thảo luận chuyên sâu, APCAL HANU 2026 hướng tới đề xuất giải pháp đổi mới trong giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ; đồng thời tăng cường kết nối học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Hội thảo được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, phát triển năng lực nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học tại Việt Nam.