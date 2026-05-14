Xuất bản ngày 14/05/2026 02:06 PM
Hiện trạng khu đất ở Hà Nội dự kiến xây nhà tang lễ có 2 tháp tưởng niệm 13 tầng

Khu đất giữa nội đô Hà Nội được đề xuất xây nhà tang lễ cùng 2 tháp tưởng niệm 13 tầng đang thu hút sự chú ý vì nằm sát khu dân cư đông đúc.

Video: Toàn cảnh khu đất nội đô ở Hà Nội dự kiến xây nhà tang lễ có hai tháp tưởng niệm 13 tầng

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ) được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 và trải qua nhiều lần điều chỉnh vào các năm 2021, 2024 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế.

Dự án được quy hoạch tại ô đất số 38 thuộc Khu di dân đô thị Khương Đình, phường Khương Đình, với tổng diện tích khoảng 22.875 m² liên quan đến 144 trường hợp sử dụng đất, gồm 141 hộ gia đình, cá nhân và 3 phương án đất do UBND phường quản lý. Dự án được chia thành hai khu, gồm khu A rộng 14.750 m² và khu B rộng 8.125 m².

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu đất triển khai dự án được chủ đầu tư quây tôn kín xung quanh, đồng thời lắp đặt hệ thống biển thông tin phục vụ dự án.

Tuy nhiên, bên trong khu đất hiện chưa ghi nhận hoạt động thi công xây dựng hay tập kết máy móc, vật liệu phục vụ dự án.

Khu đất dự án nằm cạnh đường Vành đai 2,5 đoạn từ Quốc lộ 1A đến Đầm Hồng.

Liền kề dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân là công trình Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân đang trong quá trình thi công xây dựng.

Khu vực quy hoạch xây dựng nhà tang lễ nằm tiếp giáp khu dân cư đông đúc, đồng thời nằm gần nghĩa trang hiện hữu trên địa bàn.

Gần đây, Công ty cổ phần Hồn Đất Việt (chủ đầu tư) đề xuất điều chỉnh dự án, tập trung tại khu B với phương án xây dựng thêm 2 tòa tháp, mỗi tòa 13 tầng để đáp ứng những dịch vụ trước và sau tang lễ.

Đề xuất xây 2 tòa tháp để lưu giữ bài vị hoặc kỷ vật tưởng niệm của người đã khuất khiến nhiều hộ dân băn khoăn, lo ngại.

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Tiến Sang, đại diện Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Hồn Đất Việt cho biết, đây là dự án nhà tang lễ xã hội hóa đầu tiên tại Hà Nội. Quá trình điều chỉnh, bổ sung 2 tòa tháp đã được lấy ý kiến công khai với sự đồng thuận của người dân địa phương.

Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định 2 tòa tháp không có chức năng lưu giữ tro cốt, mà được định hướng là không gian tưởng niệm để thân nhân đặt bài vị, kỷ vật và thực hiện các nghi thức tưởng nhớ người đã khuất theo phong tục người Việt.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Hậu, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, khu dân cư số 6 phường Khương Đình cho biết, trước đó, UBND phường cùng chủ đầu tư tổ chức cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc liên quan đến dự án Nhà tang lễ Thanh Xuân với phương án xây dựng 2 tòa tháp tưởng niệm. Đồng thời, việc lấy ý kiến người dân cũng được triển khai công khai tại 5 địa điểm trong thời gian hơn một tháng. Theo ông Hậu, sau khi được giải thích về mô hình nhà tang lễ không lưu trữ tro cốt, phần lớn người dân cơ bản bày tỏ sự đồng thuận với dự án.

Đại diện UBND phường Khương Đình khẳng định sẽ đình chỉ hoạt động ngay nếu chủ đầu tư sử dụng công trình không đúng công năng được phê duyệt, trong đó có việc lưu giữ tro cốt. Theo địa phương, phương án phát triển công trình theo chiều cao được xem là giải pháp quy hoạch phù hợp nhằm tiết kiệm quỹ đất nội đô, đồng thời tăng diện tích dành cho cây xanh và hạ tầng giao thông.

Minh Đức
