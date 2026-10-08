Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới sáng 8/10 quay đầu giảm nhẹ khi thị trường chịu sức ép từ việc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sẽ đẩy nhanh việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua. EIA cho biết các thành viên sẽ hoàn tất những đợt xả kho đã công bố trước đó trong thời gian nhanh nhất có thể. Quá trình này có thể đưa khoảng 100 triệu thùng dầu ra thị trường.

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh: Oilprice).

Trong khi đó, EIA cho biết tồn kho dầu thô và nhiên liệu chưng cất của Mỹ giảm, trong khi dự trữ xăng tăng trong tuần trước.

Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3,2 triệu thùng, xuống 424,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/10. Diễn biến này trái ngược dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters, với mức tăng dự kiến 1,7 triệu thùng.

Hiện giới đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng duy trì đà gia tăng nguồn cung và xuất khẩu dầu từ Trung Đông. Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi nguy cơ thời tiết tại Mỹ và các cuộc xung đột tiếp diễn ở Trung Đông và Ukraine.

Bộ Giao thông Vận tải Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tấn công sân bay quốc tế Aden rạng sáng 7/10 bằng hai tên lửa đạn đạo và nhiều máy bay không người lái mang thuốc nổ. Động thái diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Yemen do Saudi Arabia ủng hộ ngày càng leo thang.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông đã góp phần hạn chế đà giảm của giá dầu Brent so với WTI.

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm là thời tiết tại Mỹ. Các chuyên gia dự báo thời tiết ngày 6/10 cho biết một cơn bão đang hình thành ở Vịnh Mexico có thể mạnh lên thành cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên của năm 2026 trong hai ngày tới, đe dọa hoạt động của các cơ sở sản xuất dầu khí.

Các khu vực ngoài khơi Vịnh Mexico nằm trên đường đi của bão hiện đóng góp khoảng 15% sản lượng dầu thô và 5% sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, lên 27.189 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diễn biến trái chiều. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.