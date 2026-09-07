Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn, giá dầu tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục đi lên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn, làm dấy lên lo ngại xung đột kéo dài có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô và các sản phẩm tinh chế trên thị trường toàn cầu.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu tăng mạnh khi các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran nối lại. Thị trường đặc biệt quan tâm đến nguy cơ hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Các chuyên gia cho rằng, các cuộc giao tranh mới làm gia tăng lo ngại về khả năng dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài.

Không chỉ nguồn cung dầu thô, hoạt động của nhiều nhà máy lọc dầu, đặc biệt tại Trung Đông và Nga, cũng bị ảnh hưởng. Đây là yếu tố góp phần đẩy giá dầu tăng.

Vấn đề được thị trường quan tâm nhất hiện nay là liệu xung đột tái diễn có khiến dòng chảy dầu qua khu vực tiếp tục suy giảm hay không.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa).

Reuters cho biết, nhiều quốc gia đang tìm cách hạn chế tác động từ đà tăng giá dầu bằng cách tìm nguồn cung thay thế và sử dụng dầu từ các kho dự trữ. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ cũng ngày càng giảm. Xung đột Mỹ - Iran leo thang có thể làm chậm hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng, Citibank nâng dự báo giá dầu Brent bình quân quý III lên 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng trước đó. Ngân hàng này cho rằng thời gian để eo biển Hormuz mở cửa trở lại có thể kéo dài hơn dự kiến.

Các chuyên gia phân tích của ANZ cũng nâng dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể tăng cao hơn nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 3/9, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 723 đồng/lít, không cao hơn 22.486 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 cũng tăng 672 đồng/lít, không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, không cao hơn 27.743 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 499 đồng/kg, không cao hơn 17.641 đồng/kg.