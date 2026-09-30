Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Xuất khẩu hồi phục, giá dầu giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh khi hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn hướng tới mức tăng theo tháng do thị trường tiếp tục lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết, thị trường dầu chịu áp lực giảm ngay đầu phiên sau khi lưu lượng vận chuyển trên tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia gia tăng.

“Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Dù còn nhiều bất đồng, cả hai bên đều đang tìm cách thoát khỏi cuộc xung đột. Khi lượng dầu vận chuyển qua Trung Đông tăng lên, Iran sẽ mất dần lợi thế trong đàm phán”, ông Dennis Kissler nhận định.

Giá dầu thế giới giảm khi hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi. (Ảnh minh họa: Reuters).

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây. Động thái này làm gia tăng kỳ vọng xuất khẩu dầu từ Trung Đông sẽ phục hồi.

Theo dữ liệu mới công bố của công ty phân tích Kpler, lượng dầu thô xuất khẩu từ các nước sản xuất dầu ở Trung Đông trong tháng 9 phục hồi lên 16,328 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2.

Trên thị trường sản phẩm lọc dầu, giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu giảm nhẹ trong phiên 29/9, trong khi hợp đồng tương lai dầu diesel tại Mỹ tăng 2,6%.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) giải phóng một phần lượng dầu diesel dự trữ khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Trump đang cân nhắc các biện pháp nới lỏng quy định để cho phép mở rộng hoạt động bán dầu diesel nhuộm đỏ. Đây được xem là một phần trong nỗ lực kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.