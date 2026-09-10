Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá dầu tăng mạnh, vượt mốc 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh, trong đó dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong 6 tuần.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông, đồng thời gây sức ép lên lạm phát và chi phí năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters, giá dầu Brent đã tăng khoảng 25% kể từ đầu tháng 8. Đà tăng được đẩy nhanh trong tuần này sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Một số giàn khoan dầu bốc cháy, làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên diện rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Việc giá dầu Brent trở lại trên 100 USD/thùng cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu ngày càng dễ tổn thương sau nhiều tháng nguồn cung chịu tác động bởi tình trạng gián đoạn xuất khẩu qua eo biển Hormuz và lượng dầu tồn kho tại nhiều nước tiêu thụ lớn suy giảm.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, trong đó dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong 6 tuần. (Ảnh minh họa Reuters).

Các chuyên gia cho rằng diễn biến giá dầu phản ánh rõ tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những căng thẳng mới tại Trung Đông. Nếu eo biển Hormuz chưa được mở cửa trở lại và dòng chảy dầu chưa được khôi phục ổn định, nguồn cung có thể khó đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Dù giá dầu Brent vẫn thấp hơn mức đỉnh 126 USD/thùng ghi nhận hồi đầu cuộc xung đột nhưng việc duy trì trên 100 USD/thùng trong thời gian dài có thể tác động đáng kể đến thị trường năng lượng, đồng thời làm tăng chi phí vận chuyển, sản xuất và gây thêm áp lực lạm phát.

Sau 6 tháng gián đoạn xuất khẩu dầu từ Trung Đông do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, lượng dầu dự trữ tại một số quốc gia tiêu thụ lớn đã suy giảm.

Tại Mỹ, lượng dầu trong kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, còn khoảng 289,7 triệu thùng.

Giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ được dự báo có thể lên 4,03 USD/gallon vào cuối tuần lễ Lao động. Các chuyên gia nhận định mức giá trên 4 USD/gallon có thể tạo sức ép đáng kể đối với người tiêu dùng Mỹ.

Hồi tháng 3, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp nhằm ứng phó với tác động của cuộc xung đột. Khoảng 3/4 lượng dầu này đã được đưa ra thị trường.

IEA cho biết tổng lượng dầu dự trữ trên toàn cầu, gồm dầu thương mại, dự trữ chiến lược của Mỹ, dự trữ của Trung Quốc và lượng dầu đang vận chuyển trên biển, nhìn chung vẫn tương đối ổn định.

Tuy nhiên, một phần đáng kể lượng dầu này đang trên đường vận chuyển, đã được cam kết bán cho khách hàng hoặc nằm tại các quốc gia có mức độ minh bạch thấp về số liệu dự trữ.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 3/9, giá xăng E5 RON92 tăng 723 đồng/lít, không quá 22.486 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 672 đồng/lít, lên 23.274 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, xuống 27.743 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 499 đồng/kg, xuống 17.641 đồng/kg.