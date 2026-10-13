Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Lo ngại gián đoạn nguồn cung, giá dầu tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông gia tăng, đặc biệt sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và tàu chở dầu trong khu vực. Trong khi đó, khả năng Nga nối lại xuất khẩu dầu diesel được kỳ vọng bổ sung nguồn cung, góp phần hạn chế đà tăng của giá năng lượng.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz đang làm dấy lên lo ngại về hoạt động vận chuyển dầu thô từ Trung Đông. Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, một tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công tại khu vực Sohar của Oman, trong khi một tàu khác bị hư hại khi đi qua eo biển Hormuz.

Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi xuất khẩu dầu thô của Trung Đông được ghi nhận trong tháng 9, đồng thời gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường năng lượng.

Lo ngại gián đoạn nguồn cung, giá dầu thế giới tiếp tục tăng. (Ảnh: Oilprice).

Ở chiều ngược lại, thị trường đang đánh giá khả năng nguồn cung được bổ sung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc Nga nối lại xuất khẩu dầu diesel. Theo tuyên bố của ông Trump hôm thứ Sáu, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, tương đương khoảng 2,25 triệu thùng, cho thị trường Mỹ và toàn cầu, đồng thời có thể tiếp tục cung cấp trong thời gian tới.

Thông tin này khiến giá dầu diesel kỳ hạn ICE giảm 4,3%, xuống còn 1.419,5 USD/tấn.

Tuy nhiên, khả năng nguồn cung bổ sung nhanh chóng vẫn còn những hạn chế vì tác động tức thời của thỏa thuận chưa rõ ràng do công suất lọc dầu của Nga đã giảm đáng kể.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 8/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu diesel giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống mức 29.128 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên tối đa 21.092 đồng/kg.