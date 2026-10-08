Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu diesel giảm

(VTC News) -

Cụ thể, từ 15h, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, không cao hơn 27.703 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.065 đồng/lít, không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, không cao hơn 29.128 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 701 đồng/kg, không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với dầu diesel là 200 đồng/lít, đồng thời không chi sử dụng quỹ.

Giá xăng tiếp tục tăng trong khi giá dầu diesel giảm trong kỳ điều hành chiều 8/10. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 1/10 và kỳ điều hành ngày 8/10 là: 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 6,770 USD/thùng); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng); 163,306 USD/thùng dầu diesel (giảm 3,696 USD/thùng); 720,164 USD/tấn dầu mazut (tăng 26,474 USD/tấn).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 8/10/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 31.884 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.254 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 VNĐ/lít; Lào: 41.040 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.128 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.