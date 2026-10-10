Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Tăng nhẹ phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới nhích nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần trước lo ngại gián đoạn nguồn cung từ siêu bão Isaias, dù thị trường vẫn chịu áp lực từ các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng chính trị.

Thị trường năng lượng tuần qua ghi nhận sự biến động mạnh do căng thẳng gia tăng ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải qua Vùng Vịnh và eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm phần nào sau tuyên bố từ phía Mỹ. Ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận hiệu quả với Iran và không có kế hoạch quân sự nào trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ. Tuyên bố này đã làm giảm lo ngại về nguy cơ đụng độ vũ lực tức thì. Cùng ngày, Hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araqchi xác nhận Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Oilprice).

Dù có tín hiệu đối thoại, Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế khi áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào 17 tàu và các mạng lưới cá nhân liên quan đến việc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ của Iran.

Bên cạnh đó, các xung đột kéo dài tại Trung Đông và căng thẳng Nga - Ukraine tiếp tục khiến nguồn cung nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và dầu diesel gặp nhiều gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung dự kiến sẽ nhận được sự hỗ trợ khi Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Theo chuyên gia Tamas Varga từ PVM Oil Associates, sự kết hợp giữa cam kết giảm căng thẳng của Mỹ và nguồn cung bổ sung từ Trung Quốc đã tạo áp lực hạ nhiệt cho thị trường.

Tại khu vực vịnh Mexico, cơn bão Isaias đang đe dọa trực tiếp đến hoạt động sản xuất năng lượng. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất đã phải tạm đóng cửa các giếng khai thác với tổng công suất khoảng 1,3 triệu thùng/ngày (tương đương 62,9% sản lượng khu vực) để tránh bão.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 8/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu diesel giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống mức 29.128 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên tối đa 21.092 đồng/kg.