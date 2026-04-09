Giá vàng hôm nay 9/4: Quay đầu lao dốc

Giá vàng lao dốc sau khi tăng mạnh trước đó trên thị trường châu Á. Giá dầu vẫn còn treo cao và nhiều nước cũng như các tập đoàn lớn gặp khó khăn đã cản trở đà đi lên của vàng.

Trước đó, giá vàng và bạc tăng mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.. Thỏa thuận này đã đẩy chỉ số USD giảm mạnh, điều này có lợi cho giá kim loại quý.

Thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu đảo chiều sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra đề xuất ngay trước thời điểm nguy kịch. Cả Mỹ và Iran đã xác nhận ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz. Mỹ, Israel và Iran sẽ thảo luận về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Trump nói Mỹ và Iran sẽ hợp tác để phá hủy uranium làm giàu của Iran. Mỹ sẽ hỗ trợ giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz .

Giá vàng hôm nay quay đầu lao dốc.

Trong khi đó, theo báo cáo mới đây của Bloomberg, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua số lượng vàng lớn nhất trong hơn một năm qua vào tháng 3 vừa qua, cho thấy một trụ cột hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý vẫn được duy trì, ngay cả khi giá cả chịu áp lực trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới công bố mới đây, lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng thêm khoảng 5 tấn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 171 triệu đồng/lượng (mua) - 175 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 -2,5 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170,8 triệu đồng/lượng (mua) - 174,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.705 USD/ounce, giảm 71 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, sau nhịp tăng rất mạnh, triển vọng của thị trường vàng thế giới đang được theo dõi sát, nhất là khi yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ cùng lúc tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, diễn biến tiếp theo vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào việc thỏa thuận ngừng bắn có được duy trì hay không, cũng như mức độ ảnh hưởng của giá năng lượng lên lạm phát toàn cầu.

Ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng có khả năng tiếp tục điều chỉnh. Ở góc độ kỹ thuật, vàng đang ở trạng thái trung lập. Ngưỡng kháng cự quan trọng nằm ở vùng 4.700 - 4.750 USD/ounce, trong khi hỗ trợ gần nhất là quanh 4.600 USD/ounce và sâu hơn là 4.580 USD/ounce. Nếu phá vỡ mốc 4.300 USD/ounce, xu hướng giảm có thể được củng cố.