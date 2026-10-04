(VTC News) -

Vàng 9999 (còn có tên gọi khác vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 4/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Tính đến đầu giờ sáng nay (4/10/2026), giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 14,05 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 14,00 - 14,30 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật đầu giờ sáng 4/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.050.000 14.352.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.050.000 14.353.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.000.000 14.300.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.000.000 14.310.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.750.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.359.400 14.059.400 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.686.100 10.666.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.692.000 9.672.000 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.697.900 8.677.900 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.314.400 8.294.400 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.957.000 5.937.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật đầu giờ sáng 4/10/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.050.000 14.352.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.000.000 14.300.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.750.000 14.200.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.450.000 13.650.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.850.000 14.150.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.900.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.030.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.