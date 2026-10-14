(VTC News) -

Vàng miếng SJC là loại vàng miếng nguyên chất được sản xuất bởi Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Vàng miếng SJC có hàm lượng vàng nguyên chất đạt tới 99.99%.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 14/10/2026 bao nhiêu?

Theo khảo sát lúc 7h30 sáng nay (14/10/2026), giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h30 ngày 14/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.130.000 14.432.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.130.000 14.433.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.080.000 14.390.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.830.000 14.280.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.438.600 14.138.600 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.746.100 10.726.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.746.400 9.726.400 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.746.700 8.726.700 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.361.100 8.341.100 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.990.400 5.970.400 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật 7h30 sáng 14/10/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.130.000 14.432.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.830.000 14.280.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.450.000 13.650.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.850.000 14.150.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.800.000 14.250.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.730.000 14.230.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.850.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.050.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.750.000 14.200.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.