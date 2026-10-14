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Xuất bản ngày 14/10/2026 08:04 AM
Xuất bản ngày 14/10/2026 08:04 AM

Giá vàng miếng SJC hôm nay 14/10/2026: Tăng 800.000 đồng/lượng

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng hôm nay 14/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng miếng SJC hôm nay và nhiều thương hiệu lớn thị trường.

Vàng miếng SJC là loại vàng miếng nguyên chất được sản xuất bởi Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công nhận là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Vàng miếng SJC có hàm lượng vàng nguyên chất đạt tới 99.99%.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 14/10/2026 bao nhiêu?

Theo khảo sát lúc 7h30 sáng nay (14/10/2026), giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h30 ngày 14/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.130.00014.430.000đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 14.130.00014.432.000đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.130.00014.433.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.080.00014.380.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.080.00014.390.000đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.830.00014.280.000đồng/chỉ
Nữ trang 99% 13.438.60014.138.600đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.746.10010.726.100đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.746.4009.726.400đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.746.7008.726.700đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.361.1008.341.100đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.990.4005.970.400đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật 7h30 sáng 14/10/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




SJC


Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.130.000

14.432.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.080.000

14.380.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.830.000

14.280.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.450.000

13.650.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.850.000

14.150.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.080.000

14.380.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.080.000

14.380.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.800.000

14.250.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.730.000

14.230.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.850.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.050.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.750.000

14.200.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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