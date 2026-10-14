Vàng 9999 (thường biết đến là vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng) có độ tinh khiết cao với 99,99% hàm lượng nguyên chất. Loại vàng này có sắc vàng đậm cùng ánh kim tự nhiên sáng bóng.
Do không lẫn nhiều tạp chất, vàng 9999 khá mềm, xốp và dễ biến dạng, trầy xước nếu chịu lực tác động mạnh. Trên thị trường, các thương hiệu thường ưu tiên sản xuất vàng 9999 dưới dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc những dòng trang sức có kiểu dáng tối giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 14/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h sáng 14/10/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,93 - 14,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 13,73 - 14,23 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 6h ngày 14/10/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.930.000
14.330.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.930.000
14.330.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.930.000
14.330.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
13.300.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
13.730.000
14.230.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
13.710.000
14.210.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
13.300.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 6h ngày 14/10/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.930.000
14.330.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.930.000
14.330.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.730.000
14.230.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.080.000
14.380.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.950.000
14.350.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.130.000
14.430.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.080.000
14.380.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.800.000
14.250.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.050.000
14.350.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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