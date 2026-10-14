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Xuất bản ngày 14/10/2026 06:11 AM
Xuất bản ngày 14/10/2026 06:11 AM

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 14/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng hôm nay 14/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (thường biết đến là vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng) có độ tinh khiết cao với 99,99% hàm lượng nguyên chất. Loại vàng này có sắc vàng đậm cùng ánh kim tự nhiên sáng bóng.

Do không lẫn nhiều tạp chất, vàng 9999 khá mềm, xốp và dễ biến dạng, trầy xước nếu chịu lực tác động mạnh. Trên thị trường, các thương hiệu thường ưu tiên sản xuất vàng 9999 dưới dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc những dòng trang sức có kiểu dáng tối giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 14/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h sáng 14/10/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,93 - 14,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 13,73 - 14,23 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn ép vỉ 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn ép vỉ 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 6h ngày 14/10/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

13.300.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.730.000

14.230.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.710.000

14.210.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.300.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 6h ngày 14/10/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.930.000

14.330.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.730.000

14.230.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.080.000

14.380.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.080.000

14.380.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.800.000

14.250.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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