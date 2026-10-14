(VTC News) -

Vàng 9999 (thường biết đến là vàng 24K, vàng ta hay vàng ròng) có độ tinh khiết cao với 99,99% hàm lượng nguyên chất. Loại vàng này có sắc vàng đậm cùng ánh kim tự nhiên sáng bóng.

Do không lẫn nhiều tạp chất, vàng 9999 khá mềm, xốp và dễ biến dạng, trầy xước nếu chịu lực tác động mạnh. Trên thị trường, các thương hiệu thường ưu tiên sản xuất vàng 9999 dưới dạng vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc những dòng trang sức có kiểu dáng tối giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 14/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h sáng 14/10/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,93 - 14,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 13,73 - 14,23 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn ép vỉ 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 6h ngày 14/10/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 13.300.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 13.730.000 14.230.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 13.710.000 14.210.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 13.300.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 6h ngày 14/10/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.930.000 14.330.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.730.000 14.230.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.800.000 14.250.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.050.000 14.350.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.