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Xuất bản ngày 29/09/2026 06:18 AM
Xuất bản ngày 29/09/2026 06:18 AM

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 hôm nay 29/9/2026 tại Doji và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%, chỉ một lượng rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng bóng tự nhiên, còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Thông thường, vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h sáng nay (29/9/2026), giá vàng miếng tại Doji niêm yết ở mức 13,94 - 14,24 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,95 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 6h ngày 29/9/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 13.940.00014.240.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.950.00014.350.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999 13.500.00013.700.000đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999 13.450.00013.650.000đồng/chỉ
Nữ trang 999913.800.00014.200.000đồng/chỉ
Nữ trang 99913.750.00014.150.000đồng/chỉ
Nữ trang 9913.570.00014.000.000đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18k9.953.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14k7.599.000-đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10k5.138.000-đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 6h ngày 29/9/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




Doji


Vàng miếng SJC

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.500.000

13.700.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.940.000

14.242.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.890.000

14.190.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.890.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.640.000

14.090.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.680.000

14.180.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.950.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.850.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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