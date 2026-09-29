(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%, chỉ một lượng rất nhỏ tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng bóng tự nhiên, còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Thông thường, vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h sáng nay (29/9/2026), giá vàng miếng tại Doji niêm yết ở mức 13,94 - 14,24 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,95 - 14,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 6h ngày 29/9/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.500.000 13.700.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.450.000 13.650.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.800.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.750.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.570.000 14.000.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 9.953.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.599.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.138.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 6h ngày 29/9/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.500.000 13.700.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.800.000 14.200.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.940.000 14.242.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.890.000 14.190.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.890.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.640.000 14.090.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.680.000 14.180.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.950.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.850.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.940.000 14.240.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.