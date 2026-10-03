(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 biết đến với nhiều tên gọi khác như vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K.

Đặc điểm nổi bật của vàng 9999 là màu vàng đậm, sáng bóng tự nhiên, mềm, dẻo và dễ bị móp méo nếu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 3/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h30 sáng nay (3/10/2026), giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 14,11 - 14,41 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,00 - 14,40 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/chỉ so với đầu giờ sáng qua.

Ngoài vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h30 ngày 3/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.000.000 14.400.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.500.000 13.700.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.450.000 13.650.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.850.000 14.150.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.670.000 14.000.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 9.953.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.599.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.138.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h30 ngày 3/10/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.000.000 14.400.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.500.000 13.700.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.110.000 14.412.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.060.000 14.360.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.060.000 14.370.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.810.000 14.260.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.740.000 14.240.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.990.000 14.390.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.990.000 14.390.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.990.000 14.390.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.790.000 14.290.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.990.000 14.390.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.890.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.790.000 14.290.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.080.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.750.000 14.250.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.