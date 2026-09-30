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Xuất bản ngày 30/09/2026 06:04 AM
Xuất bản ngày 30/09/2026 06:04 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 30/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng 9999 hôm nay 30/9/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%. Đặc điểm nổi bật nhất của vàng 9999 mềm, dẻo và dễ trầy xước khi chịu va đập mạnh. Do chứa ít tạp chất, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, sáng bóng và không bị xỉn màu theo thời gian.

Vì đặc tính mềm, vàng 9999 khó gia công thành các loại trang sức có kiểu dáng tinh xảo hay đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn .

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 30/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h sáng nay (30/9/2026), giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 13,95 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 13,9 - 14,2 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 6h ngày 30/9/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.950.000

14.252.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

13.950.000

14.253.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ

13.900.000

14.210.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.650.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99%

13.260.400

13.960.400

đồng/chỉ

Nữ trang 75%

9.611.100

10.591.100

đồng/chỉ

Nữ trang 68%

8.624.000

9.604.000

đồng/chỉ

Nữ trang 61%

7.636.900

8.616.900

đồng/chỉ

Nữ trang 58,3%

7.256.100

8.236.100

đồng/chỉ

Nữ trang 41,7%

4.915.300

5.895.300

đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 6h ngày 30/9/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.650.000

14.100.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.650.000

14.150.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.650.000

14.150.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.950.000

14.250.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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