Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%. Đặc điểm nổi bật nhất của vàng 9999 mềm, dẻo và dễ trầy xước khi chịu va đập mạnh. Do chứa ít tạp chất, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, sáng bóng và không bị xỉn màu theo thời gian.
Vì đặc tính mềm, vàng 9999 khó gia công thành các loại trang sức có kiểu dáng tinh xảo hay đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn .
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 30/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h sáng nay (30/9/2026), giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 13,95 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 13,9 - 14,2 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 6h ngày 30/9/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.950.000
14.252.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
13.950.000
14.253.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.900.000
14.200.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
13.900.000
14.210.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.650.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99%
13.260.400
13.960.400
đồng/chỉ
Nữ trang 75%
9.611.100
10.591.100
đồng/chỉ
Nữ trang 68%
8.624.000
9.604.000
đồng/chỉ
Nữ trang 61%
7.636.900
8.616.900
đồng/chỉ
|Nữ trang 58,3%
7.256.100
8.236.100
đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
4.915.300
5.895.300
đồng/chỉ
So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 6h ngày 30/9/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.900.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.650.000
14.100.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.850.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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