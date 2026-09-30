(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%. Đặc điểm nổi bật nhất của vàng 9999 mềm, dẻo và dễ trầy xước khi chịu va đập mạnh. Do chứa ít tạp chất, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, sáng bóng và không bị xỉn màu theo thời gian.

Vì đặc tính mềm, vàng 9999 khó gia công thành các loại trang sức có kiểu dáng tinh xảo hay đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn .

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 30/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 6h sáng nay (30/9/2026), giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC niêm yết ở mức 13,95 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 13,9 - 14,2 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 10.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC, cập nhật lúc 6h ngày 30/9/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.950.000 14.252.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.950.000 14.253.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.900.000 14.210.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.650.000 14.100.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.260.400 13.960.400 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.611.100 10.591.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.624.000 9.604.000 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.636.900 8.616.900 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.256.100 8.236.100 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.915.300 5.895.300 đồng/chỉ

So sánh giá vàng SJC với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 6h ngày 30/9/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.650.000 14.100.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.650.000 14.150.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.