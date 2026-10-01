Bảng giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/10/2026

(VTC News) -

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/10/2026

Theo bảng giá niêm yết của PNJ, lúc 8h sáng nay (1/10/2026) giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết trong khoảng từ 13,81 - 14,41 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Vàng miếng SJC 999.9 giao dịch tại mức 14,11 - 14,41 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/10/2026, cập nhật lúc 8h ngày 1/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.810.000 14.310.000 đồng/chỉ

Bảng giá các loại vàng khác tại PNJ hôm nay 1/10/2026

Ngoài vàng 9999, PNJ còn kinh doanh nhiều dòng sản phẩm vàng với hàm lượng vàng khác nhau. Giá các loại vàng này không giống nhau do có sự khác biệt về tuổi vàng, thiết kế, tiền công chế tác và mục đích sử dụng.

Giá vàng tại PNJ hôm nay 1/10/2026, cập nhật lúc 8h ngày 1/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng nữ trang 999 13.796.000 14.296.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.576.000 14.196.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.547.000 14.167.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.488.000 13.108.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.743.000 10.733.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.741.000 9.731.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.312.000 9.302.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.739.000 8.729.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.381.000 8.371.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 4.963.000 5.953.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.376.000 5.366.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.775.000 4.765.000 đồng/chỉ

Bảng giá vàng 9999 một số thương hiệu khác trên thị trường

Cập nhật lúc 8h sáng nay (1/10/2026), giá vàng 9999 hôm nay tại các thương hiệu lớn gồm SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cụ thể như sau:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.110.000 14.412.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.060.000 14.360.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.810.000 14.260.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.000.000 14.400.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 14.020.000 14.420.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.020.000 14.420.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.820.000 14.320.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.080.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.780.000 14.280.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại PNJ và các thương hiệu lớn có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.