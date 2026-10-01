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Xuất bản ngày 01/10/2026 09:28 AM
Xuất bản ngày 01/10/2026 09:28 AM

Bảng giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/10/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất bảng giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/10/2026 với đầy đủ hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/10/2026

Theo bảng giá niêm yết của PNJ, lúc 8h sáng nay (1/10/2026) giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết trong khoảng từ 13,81 - 14,41 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Vàng miếng SJC 999.9 giao dịch tại mức 14,11 - 14,41 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 1/10/2026, cập nhật lúc 8h ngày 1/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.914.110.00014.410.000đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.914.110.00014.410.000đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.914.110.00014.410.000đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.914.110.00014.410.000đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng14.110.00014.410.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.913.810.00014.310.000đồng/chỉ

Bảng giá các loại vàng khác tại PNJ hôm nay 1/10/2026

Ngoài vàng 9999, PNJ còn kinh doanh nhiều dòng sản phẩm vàng với hàm lượng vàng khác nhau. Giá các loại vàng này không giống nhau do có sự khác biệt về tuổi vàng, thiết kế, tiền công chế tác và mục đích sử dụng.

Giá vàng tại PNJ hôm nay 1/10/2026, cập nhật lúc 8h ngày 1/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng nữ trang 99913.796.00014.296.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 992013.576.00014.196.000đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9913.547.00014.167.000đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)12.488.00013.108.000đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)9.743.00010.733.000đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)8.741.0009.731.000đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)8.312.0009.302.000đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)7.739.0008.729.000đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)7.381.0008.371.000đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)4.963.0005.953.000đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)4.376.0005.366.000đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)3.775.0004.765.000đồng/chỉ

Bảng giá vàng 9999 một số thương hiệu khác trên thị trường

Cập nhật lúc 8h sáng nay (1/10/2026), giá vàng 9999 hôm nay tại các thương hiệu lớn gồm SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cụ thể như sau:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG14.110.00014.410.000đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ14.110.00014.412.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ14.060.00014.360.000đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%13.810.00014.260.000đồng/chỉ
DojiVàng miếng SJC 14.110.00014.410.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng14.000.00014.400.000đồng/chỉ
Bảo Tín Minh ChâuVàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 14.020.00014.420.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.020.00014.420.000đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.820.00014.320.000đồng/chỉ
Phú Quý Vàng miếng SJC14.080.00014.410.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.914.080.00014.380.000đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.914.080.00014.380.000đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.913.780.00014.280.000đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng tại PNJ và các thương hiệu lớn có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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