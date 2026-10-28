(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, chứa 99,99% vàng nguyên chất và chỉ có 0,01% tạp chất.

Vàng 9999 có đặc điểm gì?

Với độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng đặc trưng, không xỉn màu hay gỉ theo thời gian. Với đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc trang sức đơn giản như nhẫn trơn, vòng kiềng không quá cầu kỳ.

Bên cạnh đó, vàng 9999 còn là kim loại quý có giá trị cao, dễ thanh khoản nên là một trong những kênh đầu tư và tích lũy dài hạn của nhiều người.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 28/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 8h15 sáng 28/10, giá vàng miếng hôm nay được SJC niêm yết ở mức 13,9 - 14,2 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 13,5 - 13,9 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật 8h15 sáng 28/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.900.000 14.202.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.900.000 14.203.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.500.000 13.900.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.500.000 13.910.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.300.000 13.800.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 12.963.400 13.663.400 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.386.000 10.366.000 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.419.900 9.399.900 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.453.800 8.433.800 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.081.200 8.061.200 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.790.200 5.770.200 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc 8h15 ngày 28/10/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.900.000 14.202.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.500.000 13.900.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.300.000 13.800.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.730.000 14.130.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.070.000 13.270.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.470.000 13.870.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.860.000 14.160.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.860.000 14.160.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.450.000 13.900.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.700.000 14.100.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.800.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.700.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.750.000 14.170.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.750.000 14.050.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.750.000 14.050.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.500.000 13.900.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.