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Xuất bản ngày 28/10/2026 09:14 AM
Xuất bản ngày 28/10/2026 09:14 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 28/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng hôm nay 28/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại SJC cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, chứa 99,99% vàng nguyên chất và chỉ có 0,01% tạp chất.

Vàng 9999 có đặc điểm gì?

Với độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng đặc trưng, không xỉn màu hay gỉ theo thời gian. Với đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc trang sức đơn giản như nhẫn trơn, vòng kiềng không quá cầu kỳ.

Bên cạnh đó, vàng 9999 còn là kim loại quý có giá trị cao, dễ thanh khoản nên là một trong những kênh đầu tư và tích lũy dài hạn của nhiều người.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 28/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 8h15 sáng 28/10, giá vàng miếng hôm nay được SJC niêm yết ở mức 13,9 - 14,2 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 13,5 - 13,9 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật 8h15 sáng 28/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.900.00014.200.000đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 13.900.00014.202.000đồng/chỉ
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.900.00014.203.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.500.00013.900.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.500.00013.910.000đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.300.00013.800.000đồng/chỉ
Nữ trang 99% 12.963.40013.663.400đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.386.00010.366.000đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.419.9009.399.900đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.453.8008.433.800đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.081.2008.061.200đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.790.2005.770.200đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc 8h15 ngày 28/10/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




SJC


Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.900.000

14.202.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.500.000

13.900.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.300.000

13.800.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.730.000

14.130.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.070.000

13.270.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.470.000

13.870.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.860.000

14.160.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.860.000

14.160.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.450.000

13.900.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.800.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.700.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.900.000

14.200.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.750.000

14.170.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.750.000

14.050.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.500.000

13.900.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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