Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng thế giới lao dốc, thủng mốc 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng thế giới sáng 24/10 giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn 4 tháng do lo ngại lạm phát gia tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng và lần đầu tiên xuyên dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ giữa tháng 7. Tính chung cả tuần, kim loại quý mất khoảng 4%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Theo Reuters, ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định lo ngại lạm phát đang khiến các ngân hàng trung ương lớn khó nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như kỳ vọng. Đây là yếu tố gây sức ép lên giá vàng và bạc.

Bên cạnh đó, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Nhu cầu bổ sung tiền ký quỹ có thể buộc một số nhà đầu tư bán vàng và bạc để đáp ứng các yêu cầu thanh toán.

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc. (Ảnh minh họa: Reuters).

Hôm 23/10, hai chỉ số chứng khoán Mỹ là S&P 500 và Nasdaq cùng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. Tâm lý thận trọng gia tăng sau đợt bán tháo mạnh cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Phần lớn nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10.

Tuy nhiên, số liệu lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất của Mỹ công bố tuần trước cao hơn dự kiến đã làm gia tăng lo ngại Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong những tháng cuối năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tuần tới ở mức 92%, trong khi khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 12 là 78%.

Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến công bố ngày 29/10. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm thông tin về triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong bối cảnh lãi suất có thể duy trì ở mức cao, vàng chịu sức ép do đây là tài sản không sinh lãi. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý so với các tài sản sinh lời khác.

Tại Ấn Độ, giá vàng giảm thúc đẩy sức mua trong dịp lễ Dussehra, đồng thời đẩy mức chênh lệch giá vàng lên cao.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, vẫn ổn định. Tuy nhiên, người tiêu dùng nước này tiếp tục thận trọng trong chi tiêu cho các sản phẩm trang sức.

Diễn biến giá vàng trong thời gian tới được dự báo tiếp tục chịu tác động từ triển vọng lạm phát, chính sách lãi suất của Fed và nhu cầu mua vàng vật chất tại các thị trường lớn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.995 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tim Pickering, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư tại Auspice Capital Advisors, nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực khi lạm phát dai dẳng và lãi suất duy trì ở mức cao.

Theo ông, diễn biến thị trường những tháng gần đây cho thấy vàng không phải lúc nào cũng là công cụ phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy. Kim loại quý có thể hưởng lợi từ bất ổn tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng nhạy cảm với biến động lãi suất.

Trong khi đó, Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng giá vàng đang kiểm tra vùng hỗ trợ 3.900-4.000 USD/ounce. Nếu giữ vững vùng giá này, vàng có thể phục hồi hoặc hình thành mô hình đáy kép. Ngược lại, nếu xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ, kim loại quý có nguy cơ giảm sâu hơn.

Ông Colombo nhận định đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ và hoạt động thanh lý tài sản có thể là những yếu tố kéo giá vàng đi xuống. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới cũng khiến nhà đầu tư hạn chế giao dịch.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm có thể phần nào hạn chế đà suy yếu của kim loại quý.