  • logo
Xuất bản ngày 18/10/2026 06:11 AM
Xuất bản ngày 18/10/2026 06:11 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 18/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay 18/10/2026 tại SJC và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt 99,99%. Vàng 9999 nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 18/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 6h sáng nay (18/10/2026), giá vàng miếng 1L, 10L, 1KG được SJC mua vào ở mức 14,06 triệu đồng/chỉ và bán ra ở mức 14,36 triệu đồng/chỉ. Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở ngưỡng 300.000 đồng/chỉ.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch tại mức 14,01 - 14,31 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật 6h ngày 18/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.060.00014.360.000đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 14.060.00014.362.000đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.060.00014.363.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.010.00014.310.000đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.010.00014.320.000đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.760.00014.210.000đồng/chỉ
Nữ trang 99% 13.369.30014.069.300đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.693.60010.673.600đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.698.8009.678.800đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.704.0008.684.000đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.320.3008.300.300đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.961.2005.941.200đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị




SJC


Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.060.000

14.360.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.060.000

14.362.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.010.000

14.310.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.760.000

14.210.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.060.000

14.360.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.910.000

14.310.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.420.000

13.620.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.060.000

14.360.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.010.000

14.310.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.010.000

14.310.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.750.000

14.200.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.840.000

14.240.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.640.000

14.140.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Kim Gia Bảo 24K

13.910.000

14.310.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.810.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.710.000

14.210.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.060.000

14.360.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.000.000

14.360.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.000.000

14.300.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.000.000

14.300.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.700.000

14.150.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm