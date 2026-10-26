Giá vàng hôm nay 26/10: Tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn gây áp lực lên kim loại quý.

Trong khi đó, giá dầu thô tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng sau những vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại thu nhập từ lãi, khiến các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định khả năng tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay vẫn được tính đến, song việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2027 có thể không cần thiết.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Reuters).

Triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vì vậy tạo ra những tác động trái chiều đối với giá vàng. Trong ngắn hạn, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý. Ngược lại, nếu thị trường tin rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ sắp kết thúc, vàng có thể được hỗ trợ nhờ chi phí cơ hội nắm giữ giảm.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp tục là những yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng tăng kéo dài và khiến lạm phát gia tăng, Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.000 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giá vàng vừa trải qua một tuần giảm mạnh. Đà tăng của giá dầu, những lo ngại về lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý.

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng kích hoạt làn sóng thanh lý tài sản, kéo giá kim loại quý xuống dưới ngưỡng 4.000 USD mỗi ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang gia tăng trong giới phân tích Phố Wall.

Trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News, chỉ 4 người dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 7 người cho rằng kim loại quý tiếp tục giảm. 6 chuyên gia còn lại không xác định được xu hướng hoặc dự báo giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến thu hút 161 nhà đầu tư cá nhân tham gia cho thấy họ nghiêng về kịch bản giá vàng phục hồi. 67 người dự báo vàng tăng giá, 41 người cho rằng giá tiếp tục giảm. 53 nhà đầu tư còn lại dự báo thị trường đi ngang.