Giá vàng hôm nay 28/10: Tiếp đà tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên

Sáng 28/10, giá vàng thế giới tăng khi giá dầu giảm, giúp xoa dịu lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên và những bất định về chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý. Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi sát cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Kitco News, những nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu đi xuống. Diễn biến này góp phần cải thiện triển vọng lạm phát, hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh đó, dữ liệu của Conference Board cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đạt 91,7 điểm, cao hơn mức dự báo 81 điểm của giới kinh tế.

Tuy nhiên, người tiêu dùng Mỹ vẫn lo ngại chi phí sinh hoạt cao. Kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới duy trì ở mức 5,8%, cho thấy những bất định về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Aakash Doshi, Giám đốc chiến lược vàng tại State Street Investment Management, nhận định đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đang gây sức ép lên giá vàng. Do không mang lại lợi suất định kỳ như các tài sản sinh lãi, vàng thường kém hấp dẫn hơn khi lợi suất trái phiếu tăng.

State Street vẫn dự báo giá vàng có thể đạt 4.750 - 5.500 USD/ounce vào cuối quý I/2027. Tuy nhiên, tổ chức này đã hạ xác suất xảy ra kịch bản tích cực từ 70% xuống 60%, phản ánh những rủi ro gia tăng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, bà Suki Cooper, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered, cho rằng giá vàng cần hình thành vùng đáy ổn định để tránh nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.

Theo bà, đợt bán tháo gần đây lan rộng sang nhiều loại tài sản, phản ánh tâm lý bất an của nhà đầu tư và nhu cầu tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 27 và 28/10. Theo các dữ liệu thị trường được Kitco dẫn lại, giới đầu tư nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, nhưng vẫn theo dõi nguy cơ lãi suất tăng trở lại vào tháng 12.

Nếu kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục tăng, tạo sức ép lên giá vàng.

Trong bối cảnh đó, dù kim loại quý đang phục hồi, triển vọng giá vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát, chính sách lãi suất của Fed và sức mạnh của đồng USD. Nhà đầu tư cần theo dõi các tín hiệu chính sách mới để đánh giá xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.062 USD/ounce, tăng 49 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép từ những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz. Trong khi đó, hoạt động trên thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vẫn chưa đủ để lấn át lo ngại về lạm phát cũng như khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Fed chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng trước cuộc họp chính sách ngày 28/10. Trước quyết định của cơ quan này, giới giao dịch sẽ theo dõi sát các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát.

Nếu thị trường lao động và hoạt động kinh doanh tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12 có thể giảm. Điều này có thể hỗ trợ giá vàng thông qua việc kéo lợi suất trái phiếu xuống thấp, đồng thời gây áp lực lên đồng USD.

Ngược lại, nếu áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ gia tăng, tạo thêm sức ép đối với kim loại quý.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn dự báo giá vàng có thể phục hồi. Trong 7 tuần liên tiếp, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự: áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, trước khi giá phục hồi từ giữa tuần.

Mặc dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây nhưng giá vàng vẫn trụ vững trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tìm kiếm động lực để xác lập xu hướng tiếp theo.