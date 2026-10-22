Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 22/10/2026

(VTC News) -

Vàng 9999 (còn gọi là vàng ta hay vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, đạt 99,99% nguyên chất.

Vàng 9999 có sắc vàng đậm đặc trưng, không bị xỉn màu hay oxy hóa theo thời gian. Do không pha trộn nhiều kim loại khác, vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi có va đập mạnh.

Vì tính chất này, vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác trang sức cầu kỳ, đính đá mà chủ yếu được đúc thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 hôm nay 22/10/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải

Lúc 8h30 sáng 22/10/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 13,2 - 14,7 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật 8h30 sáng 22/10/2026

Loại vàng Hàm lượng (%)

Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Kim Gia Bảo Gift 24K 99.99 14.310.000 14.710.000 đồng/chỉ Kim Gia Bảo 24K 99.99 13.810.000 14.210.000 đồng/chỉ Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 99.99 13.710.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 99.99 13.610.000 14.110.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu (999.9) 99.99 13.200.000 - đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 99.99 13.930.000 14.230.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.930.000 14.230.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.930.000 14.232.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.740.000 14.090.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.540.000 13.990.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.930.000 14.230.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.820.000 14.220.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.320.000 13.520.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.720.000 14.020.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.930.000 14.230.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.840.000 14.140.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.840.000 14.140.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.540.000 13.990.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.810.000 14.210.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.810.000 14.210.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.810.000 14.210.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.610.000 14.110.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.810.000 14.210.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.710.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.610.000 14.110.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.930.000 14.230.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.870.000 14.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.870.000 14.170.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.870.000 14.170.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.600.000 14.050.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.