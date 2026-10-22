Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 22/10/2026

Vàng 9999 (còn gọi là vàng ta hay vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, đạt 99,99% nguyên chất.
Vàng 9999 có sắc vàng đậm đặc trưng, không bị xỉn màu hay oxy hóa theo thời gian. Do không pha trộn nhiều kim loại khác, vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi có va đập mạnh.
Vì tính chất này, vàng 9999 hiếm khi được dùng để chế tác trang sức cầu kỳ, đính đá mà chủ yếu được đúc thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi.
Giá vàng 9999 hôm nay 22/10/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải
Lúc 8h30 sáng 22/10/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 13,2 - 14,7 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật 8h30 sáng 22/10/2026
|Loại vàng
|Hàm lượng (%)
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Kim Gia Bảo Gift 24K
|99.99
|14.310.000
|14.710.000
|đồng/chỉ
|Kim Gia Bảo 24K
|99.99
|13.810.000
|14.210.000
|đồng/chỉ
|Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
|99.99
|13.710.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|99.99
|13.610.000
|14.110.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu (999.9)
|99.99
|13.200.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|99.99
|13.930.000
|14.230.000
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam.
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.930.000
14.230.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.930.000
14.232.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.740.000
14.090.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.540.000
13.990.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.930.000
14.230.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.820.000
14.220.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
13.320.000
13.520.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.720.000
14.020.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.930.000
14.230.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.840.000
14.140.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.840.000
14.140.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.540.000
13.990.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.210.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.810.000
14.210.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.810.000
14.210.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.610.000
14.110.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
13.810.000
14.210.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.710.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.610.000
14.110.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.930.000
14.230.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.870.000
14.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.870.000
14.170.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.870.000
14.170.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.600.000
14.050.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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