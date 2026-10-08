Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết đạt mức gần như tuyệt đối, lên đến 99,99%. Đặc điểm nổi bật nhất của loại vàng này là độ mềm, dẻo cao và dễ bị biến dạng khi tác động lực. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, không bị oxy hóa theo thời gian.
Do đặc tính mềm, dẻo, vàng 9999 hiếm khi dùng để chế tác trang sức cầu kỳ mà chủ yếu được đúc thành vàng miếng hoặc nhẫn tròn.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 8/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng nay 8/10/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,0 - 14,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch tại mức 13,95 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại PNJ cập nhật 7h sáng 8/10/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.000.000
14.300.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.636.000
14.136.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.417.000
14.037.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.389.000
14.009.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.341.000
12.961.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.623.000
10.613.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.632.000
9.622.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.208.000
9.198.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.642.000
8.632.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.288.000
8.278.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.896.000
5.886.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.316.000
5.306.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.722.000
4.712.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 8/10/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
14.000.000
14.300.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.000.000
14.300.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
14.000.000
14.300.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.900.000
14.300.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.920.000
14.320.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.920.000
14.320.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.820.000
14.220.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.950.000
14.300.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.950.000
14.250.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
Bình luận